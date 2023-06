Dueño y jugador: Esteban Paredes sorprende y vuelve al fútbol en San Antonio Unido

El 24 de marzo, hubo una fiesta en el estadio Monumental. 40 mil personas se reunieron en una maratónica jornada en el recinto albo. Lo hacían con un único propósito: rendirle tributo a uno de los últimos ídolos de Colo Colo. En esa jornada, que contó con la participación de leyendas y hasta de artistas, como Pailita, Esteban Paredes ponía, formalmente, término a su carrera futbolística. Actuó, de hecho, en los dos partidos que se realizaron. El segundo, oficial: el equipo de Gustavo Quinteros venció a Colón de Santa Fe, por 2-0, con goles de Maximiliano Falcón y César Fuentes.

Horas antes, de hecho, había realizado un balance a El Deportivo. Habló de su decisión, de su lugar en la historia del club popular y hasta de su futuro, que pretendía hermanar con la instrucción que estaba recibiendo. “Me encantaría trabajar en Colo Colo. Terminé hace poquito un curso de dirección deportiva, que me gustó mucho. También estoy estudiando para técnico, pero me voy más por la parte administrativa, a tener un proyecto para el fútbol joven, que lo estoy armando”, decía durante el diálogo, que se produjo justo antes de una decisiva junta de directorio de Blanco y Negro. El recorrido abarca muchas más consideraciones y confesiones.

Sin embargo, todos los planes que tenía el Tanque deberán esperar: el goleador histórico del fútbol chileno decidió volver a jugar. Lo hará con la camiseta de San Antonio Unido, el club que adquirió hace un par de años.

Ambición

A los porteños se les abrió el apetito. El arribo de Sebastián Núñez a la banca revitalizó sus opciones. Ahora suman 23 puntos, producto de seis victorias y cinco empates. Están a siete unidades de Deportes Limache, la escuadra que lidera la tabla. No han perdido en las últimas cinco fechas, en la que suman dos victorias y tres empates. Mantener el tranco y, eventualmente, acelerar en la segunda parte del torneo les permitiría pelear con mayor certeza por el gran objetivo institucional para este año: el ascenso a la Primera B.

En la región de Valparaíso hay conformidad respecto de la campaña, pero también certeza de que al equipo le sigue faltando el delantero goleador que aproveche el volumen de juego ofensivo que generan en el campo de juego, considerando el nuevo estilo que les dio el nuevo estratega, quien se estrena en el fútbol chileno después de un extenso paso por el boliviano, donde dirigió al FATIC, al Always Ready, al Nacional de Potosí, al Real Potosí y al Universitario de Sucre.

En el SAU estiman que con la experiencia de Paredes en la zona más preponderante del ataque, la efectividad no tardará en llegar. Hasta ahora, los lilas han convertido 17 goles, cuatro menos que Lautaro de Buin, que tiene la delantera más efectiva y tres menos que Limache, que encabeza la tabla de posiciones.

El jefe en la cancha

No es primera vez que Paredes ilusiona a los sanantoninos con el retorno. Ya lo hizo a comienzos de año, cuando participó en la pretemporada del plantel que entonces era dirigido por Luis Musrri. La particularidad era evidente, pues, en efecto, se trataba de la presencia del jefe máximo del club en el campo de juego, por más que la presidencia la detente su amigo Guillermo Lee.

En esa oportunidad, el club alimentó la esperanza de volver a ver al ariete en competencia, después de haber cerrado su trayectoria en el paso por Coquimbo Unido. “Seguimos con los entrenamientos de nuestro plantel estelar, liderados por Esteban Efraín Paredes, con la vista puesta en el inicio del Torneo de la Segunda División”, publicó en su cuenta oficial en Instagram.

Sin embargo, fue el propio ex capitán del Cacique quien aclaró la situación. El ariete precisó que su preparación estaba enfocada en otro objetivo: llegar en buenas condiciones al homenaje que recibió en Macul. En efecto, cumplió esa consideración.

En el camino, incluso, se sumó a las prácticas de Colo Colo: lo hizo en la antesala del Superclásico de marzo, frente a Universidad de Chile. Entonces, su presencia tenía como meta inyectar ánimo al plantel albo de cara a un compromiso que Paredes aprendió a manejar con maestría, al punto de llegar a compartir con Carlos Campos, el Tanque azul, el rótulo de goleador histórico del enfrentamiento.

En su rol de referente albo, en esa oportunidad habló del retorno de Matías Zaldivia al Monumental, cuya salida había abordado antes con El Deportivo, aunque con un enfoque algo distinto. “No quiero estar en los zapatos de él para ese día. Más allá de Zaldivia creo que Colo Colo debe preocuparse de sí mismo, del plantel entero de la U y no sólo un jugador”, puntualizó. “La U hoy es un conjunto que viene de menos a más, que busca un orden y funcionamiento. Colo Colo tiene individualidades que marcan diferencias como Castillo o Bolados que desequilibran por los costados, creo que por ahí se va a marcar el partido”, dijo, también. Pese a todas las opiniones, el partido no cumplió con las expectativas. De Paredes, de los 40 mil fanáticos que llegaron al estadio ni de los miles más que lo siguieron a través de la televisión.