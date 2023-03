En la despedida del último gran ídolo: Colo Colo le regala a Esteban Paredes una victoria sobre Colón

En el evento de despedida para Esteban Paredes, ante un repleto estadio Monumental, el plato de fondo era el amistoso entre Colo Colo y Colón de Santa Fe, en un partido que le servía a Gustavo Quinteros para probar fórmulas considerando el difícil inicio de temporada de los albos, que todavía están en fase de reconstrucción. El Cacique celebró ante el Sabalero. Venció por 2-0, dándole un regalo al último gran ídolo del conjunto popular.

Los albos dispusieron de los mejor que tenían a mano, descartando a los convocados a la Selección y los lesionados. En esa búsqueda de Quinteros por dotar de una mejor estructura a su escuadra, de inmediato se percibió una novedad: el retorno de Maximiliano Falcón. Luego de quedar castigado luego de su expulsión ante Everton, el Peluca reapareció en la oncena titular. Además, el flojo desempeño de la dupla De los Santos-González ante Cobresal reflotó la relevancia que tiene el uruguayo en el equipo, más aún sin Emiliano Amor, afuera tras ser operado.

El retorno de Falcón fue de la mano con otra modificación: el dibujo. Colo Colo salió al campo con línea de tres en el fondo. Falcón, De los Santos y Ramiro González, de derecha a izquierda. Jeyson Rojas y Agustín Bouzat fueron los carrileros, más César Fuentes y Vicente Pizarro en el eje. Leonardo Gil inició como enganche, detrás de Darío Lezcano y Damián Pizarro, los delanteros.

El Colón de Néstor Raúl Gorosito, ídolo de Universidad Católica, le quitó el balón a los albos en el comienzo. Fue a apretar arriba, aprovechando que la línea defensiva de Quinteros no estaba suficientemente afiatada. En los 12′, los argentinos rozaron la apertura de la cuenta pero Ramón ‘Wanchope’ Ábila no alcanzó a conectar un centro rasante. En el área contraria, Colo Colo ofrecía poco ofensivamente. No había una elaboración continua ni circuitos definidos.

Lo valorable era el empeño de Damián Pizarro ante cada pelota. El juvenil iba al choque sin miedo, mostrando personalidad y aprovechando el espacio.

Sin merecimientos, Colo Colo abrió la cuenta en los 25 minutos, gracias a Falcón. Un lanzamiento libre es pivoteado por Matías De los Santos y encuentra al Peluca totalmente libre, de cara a portería. Remata con el pie diestro y pone el 1-0. Tenía que ser el 37 de los blancos (que jugaron de rojo, su vestimenta alternativa).

Con la ventaja, el campeón nacional mejoró en el partido. Colón se extravió y Colo Colo tomó el control de las acciones. En los 37′, llegó el 2-0, obra de César Fuentes, en segundo intento luego de una intervención del golero Ibáñez. Mérito de Damián Pizarro en la jugada, porque aguantó la marca y desbordó por la derecha. El ex UC rompió desde el medio y quedó en posición de ariete, aumentando la diferencia.

Falcón abrió la cuenta en el triunfo de Colo Colo sobre Colón. FOTO: @ColoColo

En el complemento, el duelo tuvo más refriega que otra cosa. Quinteros hizo ingresar a Bolados en lugar de un Lezcano que participó poco del juego (tampoco lo buscaron mucho). Una cuota de preocupación se dio en Macul porque Falcón tuvo que salir lesionado en el minuto 58. Lo reemplazó Erick Wiemberg, por precaución.

En los 66′, Bolados tuvo el tercero para el anfitrión, pero su cabezazo le llegó directo al portero Ibáñez. Más tarde, en los 72′, Colón se perdió el descuento porque un testazo de ‘Wanchope’ Ábila dio en el travesaño. Fue uno de los pocos sustos de la jornada para Fernando De Paul.

Todos estaban esperando el ingreso del hombre del día. Esteban Paredes, con el dorsal 7 característico, estaba haciendo el calentamiento a la espera de ingresar y despedirse en el campo. “Dale, capitán”, entonaban los forofos en las tribunas. Hasta que en los 79′ se produjo el ingreso del oriundo de Cerro Navia, con la jineta en su brazo izquierdo. Entró por Damián Pizarro. La ovación fue instantánea. Casi convierte sobre el final, tras una jugada de Bolados, pero el zurdazo lo contuvo el meta visitante.

En medio de la fiesta de despedida del Tanque, Colo Colo vence para aumentar la confianza de cara a un calendario que se viene exigente. Por lo pronto, este lunes conocerá a sus rivales en la Copa Libertadores, ya que se hace el sorteo en Luque. Luego, el próximo sábado, se pondrá al día en el Campeonato Nacional. Visitará a Huachipato, nada menos que el puntero de la liga local.