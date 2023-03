El dardo de Johnny Herrera a Esteban Paredes previo a su despedida: “Si llegaba a la U, hubiese ganado más títulos”

Johnny Herrera y Esteban Paredes tuvieron una fuere rivalidad dentro del campo de juego. Referentes de la U y Colo Colo, ambos solían enviar declaraciones cruzadas previo a los Superclásicos. Hoy, con ambos fuera de la actividad, no cambia el panorama entre ambos.

Este viernes, cuando restaba un día para el duelo despedida del histórico artillero del Cacique, el exgolero aseguró que si elegía irse a Universidad de Chile hubiese tenido más éxito que en Macul. En el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, Marcelo Vega lanzó la frase “Imagínate se hubiese ido Paredes a la U”, a lo que Herrera respondió: “Hubiera ganado mucho más títulos de los que tiene”.

El atacante fue presentado en el Monumental a mediados de 2009. En sus años en Pedrero, ganó cuatro títulos nacionales, dos Copa Chile y dos Supercopas. En ese período, Herrera sumó cinco torneos locales, dos Copa Chile, una Supercopa y la Copa Sudamericana.

Johnny Herrera y Esteban Paredes. Foto: Ernesto Zelada - Xpress Media/AgenciaUNO

En dialogo con El Deportivo, el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 contó que Jorge Sampaoli intentó llevárselo a Universidad de Chile. “Cuando estaba en México me hablaron de la U, cuando estaba Sampaoli. Y les dije que no. Desde mi niñez, siempre he sido colocolino. Al cumplir tres años en el club, me sentía parte de la historia. Habría sentido como que le estaba dando la espalda al club y a su historia”, dijo.

En ese sentido, el Tanque mostró su impresión del arribo de Matías Zaldivia a la U. “Me sorprendió, por todo lo que hizo. La gente piensa un poco parecido. Por todas las cosas que hizo en Colo Colo, por los cantos, por las imágenes que todos vimos. Después, es válido. Es persona, ser humano. Se equivocó al decir que Colo Colo es el más grande, que lo es, pero después se va al archirrival. Es profesional. En su etapa, cuando queda libre, no me hubiese ido a la U ni a Católica. Estuvo seis, siete años. Ganó cosas importantes, generó cosas importantes al colocolino y, como te digo, la canción fue el grave error que cometió”, es su pensamiento.