Despedida de Esteban Paredes: Hora y dónde ver por TV

Con 221 goles, Esteban Paredes es el goleador histórico de la Primera División chilena, superando incluso la marca del histórico Francisco Valdés (215). Y este sábado, el artillero que se consagró en Colo Colo se despide del fútbol en una emotiva actividad que se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

¿Cuándo es la despedida de Esteban Paredes?

La despedida de Esteban Paredes está programada para este sábado 25 de marzo a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de la comuna de Macul.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Colón de Santa Fe, en la despedida de Esteban Paredes?

El partido entre Colo Colo y Colón de Santa Fe está fijado para las 19:00 horas. El preliminar, que comenzará a las 17:00, tiene contemplado un amistoso entre los amigos de Esteban Paredes.

Dónde ver por TV la despedida de Esteban Paredes?

La despedida de Paredes será transmitida en exclusiva por la señal abierta de TVN.

Dónde ver por streaming la despedida de Esteban Paredes

Por streaming, puedes ver la despedida de Esteban Paredes en vivo a través de la señal online de TVN.

Los invitados a la despedida de Esteban Paredes:

Dentro de los invitados a la despedida de Esteban Paredes están:

Arturo Vidal

Gary Medel

Gabriel Suazo

Esteban Pavez

Rodrigo Meléndez

Rodrigo Millar

Luis Mena

Héctor Tapia

Miguel Riffo

Jorge Valdivia

Justo Villar

Arturo Sanhueza

Jaime Valdés

Manuel Neira

Ezequiel Miralles

Gonzalo Fierro

Joel Reyes

Julio Barroso

Pablo Contreras

Carlos Carmona

Mario Cáceres

Álvaro Ormeño

Nicolás Peric

Michel Ríos

Hernán Torres

Sebastián Toro

Hernán Godoy

Jaime Caro

Roberto Cereceda

Rodolfo Madrid

Sergio Malbrán

Sergio Nichiporuk

¿Qué artistas estarán en la despedida de Esteban Paredes?

Algunos de los artistas confirmados para la despedida de Esteban Paredes son:

Pailita

Princesa Alba

Américo

Joan Amor

Amerika’n Sound

El lineup de la despedida de Esteban Paredes.

¿Qué ha dicho Esteban Paredes previo a su despedida?

“La U y la UC tenían ofertas mejores por mí, pero apareció Colo Colo. Fue una decisión más del club que de Tocalli, que todavía no conocía mucho el entorno”, sostuvo en ADN en relación al momento en que arribó al Cacique, en 2009.

“El día después, me levanté tarde, con caña. Después vino el padel, juego golf también, entonces eso me sirvió bastante. Era como un entrenamiento”, aseguró sobre el momento de su retiro, defendiendo a Coquimbo Unido.

“Siento que los juveniles no trabajan como hace 10 o 20 años. Los más grandes entrenan más que los juveniles. En Coquimbo había jugadores que en las mediciones corporales estaban muy mal y los más grandes estábamos mucho mejor, algo que no puede pasar en un club profesional. No tengo la bolita mágica, pero creo que con trabajo las nuevas generaciones pueden tener una selección de nivel”, sostuvo sobre el futuro del fútbol chileno.

“Muchos clásicos (ante la U) los jugué lesionado. En el 2015 en la semana previa al partido tuve un esguince casi grado 2. Ahí apliqué la de Justo Farrán: metía el pie cada 10 minutos en un balde de hielo todos los días (...) el viernes tenía inflamado aún y probé corriendo cada 10 minutos. Me seguía doliendo, pero le dije al cuerpo técnico que quería jugar. Lo jugué, ganamos 2-1 e hice los dos goles”, rememoró.