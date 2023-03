Alexis Sánchez ofrece un golpe de realidad: “Afuera nadie conoce a Colo Colo, la U o la Católica”

Alexis Sánchez golpeó la mesa. Si bien antes había sepultado a la Generación Dorada de cara a los próximos procesos eliminatorios de la Roja, ahora lanzó un nuevo dardo sobre cómo es vista la competencia nacional en el extranjero.

La actual figura del Olympique de Marsella se refirió a esta situación mientras planteaba cómo había enfrentado su temprano éxito en el fútbol nacional y la internacionalización de su carrera.

“Soy mucho de decir lo que pienso, lo que siento, no me lo guardo. Si hay algo que no me gusta te lo voy a decir, blanco y negro, no puedo ser diferente. Siempre he sido así y la vida me ha hecho crecer y madurar en todo ámbito, en lo personal y también hay que querer”, señalaba el tocopillano en una entrevista con TVN.

Agregó que “acá pasa mucho con los jugadores del fútbol chileno, y cuando era chico me pasó, que hacen un gol y se conforman. Yo fui a la sub 17 de Cobreloa e hice tres goles en Calama, en un momento le hice goles a la Católica y dije ‘soy el mejor’, pero me equivocaba porque ese partido lo vieron tres personas, y nadie en el mundo lo vio”, confesó.

Luego disparó: “Afuera nadie conoce a Colo Colo, la U o la Católica, pero nosotros en Chile pensamos que son conocidos a nivel mundial y nos equivocamos. A los chicos les pasa lo mismo creo que yo, ellos tienen que entender que la mentalidad de hacer un gol es que al otro fin de semana tiene que ser igual, constancia y seguir”, complementó.

Tras ello, ofreció algunas claves para mantenerse en el primer nivel internacional. “Creo que eso es dedicación por lo que uno hace, creo que hay que entender al jugador chileno. La carrera es muy corta hoy en día, dura 28 años creo yo y es muy difícil para el jugador mantenerse, se conforman con hacer dos o tres goles, no van al gimnasio, descuidan la alimentación, es todo; es constancia también en el día a día de poder desarrollarte para que llegue el día en que tengas 34 o 35 años sigas siendo de elite, y eso obviamente te lo da el día a día, la constancia, de demostrar en entrenamientos”.

“Hay cosas que la gente no ve. Por ejemplo, tú me ves jugar un fin de semana y puedo hacer un gol, pero lo que hay atrás, de cuidarse, de no salir tanto, de comer bien y muchas cosas más”, expuso.

A su vez indicó que “hago lo que me gusta, amo este deporte, el fútbol, y creo que lo he hecho bien toda mi carrera. Hay momentos en los que me han dado la oportunidad, otros en los que no pude por lesión, pero hoy me siento muy, muy feliz con lo que estoy haciendo y creo que no hay un porqué, creo que es la oportunidad más que nada, creo que la gente dice que no ha jugado o cosas así, pero esto es la oportunidad. Si tú me das la oportunidad, yo te voy a demostrar porque es lo que amo, lo que me apasiona y lo que hago día a día”, indicó Alexis Sánchez.

Por último, aunque por ahora no considera volver al fútbol chileno, no se cierra a un equipo en específico. “Mi familia es de la U y algunos son del Colo, hay un mix, como en toda familia... algunos son de Colo Colo y otros de la U, pero no me veo jugando en Chile”.

“A veces venir acá es un sacrificio, no me gusta venir acá y estar de vacaciones. Quiero venir para acá y demostrar y ganar, por toda mi carrera como lo hice, me gustaría, pero bien físicamente. No mucho tiempo”, agregó.

“Me abro a todas las posibilidades, me gusta. No puedo decir. En la U, sí, por qué no, Católica, Colo Colo. Amo el fútbol”, cerró.