La primera formación de Jorge Almirón en Colo Colo: revisa cuáles son las sorpresas del técnico argentino para enfrentar a Rosario Central

La era de Jorge Almirón en Colo Colo arranca en Montevideo. Y ya tiene su primera oncena. El nuevo adiestrador del Cacique hará su estreno ante Rosario Central, en la capital uruguaya, y durante la jornada de este lunes probó al equipo que enfrentará este martes a los argentinos (22.15).

Claro que el nacido al otro lado de la cordillera no la tiene tan fácil, pues dos de los valores destacados del año pasado no están a su disposición. Se trata de Vicente y Damián Pizarro, quienes se encuentran concentrados con la Selección Sub 23 que disputará -desde este domingo- el Preolímpico de Venezuela.

A eso se le agrega la falta de refuerzos, lo cual tiene intranquilo al estratega transandino, ya que la concesionaria que maneja los destinos del club de Pedreros no ha llegado a puerto con ningún jugador y solo este martes se reunirán para discutir ofertas y posibles fichajes como el de Arturo Vidal.

Por lo mismo, los primeros estelares de Almirón serán casi los mismos que jugaban con Gustavo Quinteros y que el año pasado tuvieron que conformarse con ganar la Copa Chile. En el arco, y tras su cada vez más lejana partida a Vélez Sarfield, estará Brayan Cortés. Luego, el recuperado Óscar Opazo ocupará la banda derecha; Maximiliano Falcón con Alan Saldivia conformarán la dupla de centrales y el recién renovado Erick Wiemberg completará la defensa por el sector izquierdo.

“Estamos conociéndonos, llevamos casi una semana entrenando con él. Ya vamos a ver lo que nos pide en el juego, solamente nos dice que tenemos que ser un equipo aguerrido, intenso, jugar siempre en campo contrario, siempre ir para adelante como lo es Colo Colo. Esperar de hacer una buena pretemporada para lograr lo que él nos pide”, dijo Pablo Parra.

“No puedes criticar a un técnico que está recién empezando, es un proyecto largo para él, está conociendo a los jugadores para poder entre comillas pedir refuerzos y sabemos que mañana nos toca un amistoso donde tenemos que ganar como sea”, agregó.

Uno de esos refuerzos podría ser Arturo Vidal, el cual ya planteó de manera privada que esta semana definirá su futuro. Días donde además, el Cacique seguirá preparando su año en tierras rioplatenses y donde jugará un nuevo encuentro ante Nacional de Montevideo, este viernes.