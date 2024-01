Un respiro para Colo Colo: Vélez Sarsfield desiste de Brayan Cortés y ficha a otro arquero

Fue una semana de decisiones en Colo Colo, aunque sobre todo para Brayan Cortés. El arquero, que en marzo cumplirá 29 años, fue expresamente solicitado por Gustavo Quinteros para adueñarse de la portería de Vélez Sarsfield.

“Es verdad que llegó una oferta, pero no al club de manera directa, sino a su representante”, señaló Daniel Morón en su momento. “La oferta es por el 100 por ciento de los derechos federativos, pero al representante tampoco le ha llegado una propuesta en el tema salarial del jugador. Por otro lado, nosotros queremos contar con él, es muy importante, y si tenemos que hacer un esfuerzo, lo haremos”, completó el gerente deportivo albo.

A pesar del interés del cuadro de Liniers, la operación no llegó a buen puerto. El club estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico y pagar la cláusula del meta, que asciende a US$ 1.250.000. No obstante, las condiciones del contrato no terminó por convencer al iquiqueño, que recibió una oferta menor del sueldo que percibe actualmente en Colo Colo.

La otra opción

Es por eso que en Vélez Sarsfield desistieron de la opción de fichar a Cortés y optaron por otro plan. Según consignan medios argentinos, el club abrochó la llegada de Tomás Marchiori, de 28 años, proveniente de Atlético Tucumán.

Para el cuadro era imperante sumar un arquero de categoría, pues pelearon descenso y lograron salvarse en las últimas jornadas del certamen transandino.

El meta pasará del Decano al Fortín a cambio de 1.2 millones de dólares, cifra cercana a la que hubiesen pagado por Cortés. Gimnasia de Mendoza tiene la mitad del pase, por lo que también recibirá parte del pago.

Así, Colo Colo afianzó la continuidad de uno de sus pilares, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El seleccionado nacional se mantendrá en el Cacique, donde tiene contrato hasta diciembre de este año. El cuerpo técnico de Jorge Almirón lo tiene previsto como el titular en la portería.