Luciano Pons confirma su fichaje en la U y se llena de ilusión: “Es un club grande; es el salto que estaba esperando”

Universidad de Chile ya tiene atado a su próximo delantero centro. Después de la desilusión que significó la pérdida de la opción de Rodrigo Holgado, el cuadro azul fue fuerte por otro argentino: Luciano Pons.

Después de varios días de negociaciones, el transandino consiguió destrabar su salida de Independiente de Medellín, club con el que tenía contrato hasta diciembre de este año.

Alfredo Arias, el entrenador que hoy dirige los destinos del DIM ya había dado por perdido al futbolista. El sábado pasado, el exentrenador de la U, destacó el vacío que dejaba la partida de Pons.

“Sin duda a nosotros nos va a costar llenar ese vacío. Nuestro equipo pierde mucho con la salida de Luciano Pons. Tanto dentro como fuera de la cancha es un líder. Es un tremendo profesional”, afirmó el DT charrúa.

Sin embargo, la noticia final la dio el propio jugador, quien habló con El Deportivo para anunciar su fecha de llegada a Santiago, donde firmará su nuevo compromiso con los universitarios.

“Es cierto que ya llegamos a acuerdo con la U. Estoy viendo cuando me voy a Chile, esta noche o mañana. Es algo que estaba esperando hace días con mi representante”, dijo el rosarino desde Colombia.

Consultado sobre sus impresiones en esta nueva etapa en su carrera, el exgoleador de Banfield afirmó que “estoy muy satisfecho de que se concrete este traspaso, es un club grande”.

Una negociación que llevó varios días. Si bien la semana pasada, el propio jugador ya había adelantado su intención de arribar a los azules, algunos detalles habían impedido concretar el traspaso.

“Hay conversaciones pendientes. Me agrada mucho la opción de llegar a un club importante como Universidad de Chile, en un equipo importante. Pero me dijeron que no puedo hablar sobre el tema. Tengo contrato hasta diciembre en Colombia y ya veremos qué pasa. Si Dios quiere, podría estar muy pronto en Chile”, dijo el 9, la semana pasada.

Jugador con recorrido

Pons llega al equipo universitario con un gran recorrido en el fútbol colombiano. Solo en 2023, el rosarino disputó 63 goles con el Poderoso de la Montaña.

Un registro que le otorgó 14 conquistas y seis asistencias. Su mejor performance la realizó en la Copa Libertadores, competencia en la que celebró cinco goles en 10 presentaciones.

Su último partido con el equipo paisa fue el 14 de diciembre, cuando su escuadra quedó perdió la final del Torneo Finalización ante Junior de Barranquilla, pese a vencer por 2-1, aunque cayó 5-4 en los penales, uno de los cuales fie ejecutado con éxito por el rosarino.