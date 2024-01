Luciano Pons, el delantero que quieren los azules: “Me agrada mucho la idea de llegar a un club grande como la U”

Luciano Pons ya hace las maletas para jugar en Universidad de Chile. Después de semanas de sondeos y negociaciones, el club universitario apuntó sus dardos al delantero argentino de Independiente de Medellín de Colombia.

Tras dejar en el camino a las otras opciones, entre ellos el paraguayo Gustavo Aguilar y el argentino Ramón “Wanchope” Ábila, el club universitario encamina el acuerdo para lograr el ansiado 9 que espera el nuevo entrenador Gustavo Álvarez.

El exjugador de Banfield, quien llegó al DIM en enero de 2022, también tenía sondeos de clubes de Brasil. Sin embargo, la seguridad del proyecto de los azules parece seducir al rosarino de 33 años, quien hizo la mayor parte de su carrera en la segunda categoría transandina.

Pero no todo está dicho. El futbolista tiene contrato con los cafetaleros hasta diciembre de este año. Un compromiso que el atacante espera rescindir para alcanzar un total acuerdo con la U.

Así lo explicó en contacto con El Deportivo. Si bien no quiso adelantar mucho sobre las tratativas. lo cierto es que deslizó que la opción de vestir la camiseta azul no es algo que esté fuera de su futuro y de sus motivaciones.

“Tengo una reunión con mi representante en un rato más. Tenemos conversaciones con Universidad de Chile, pero no puedo adelantar mucho sobre el tema, no me permiten hablar mucho de eso. Yo todavía soy jugador de Independiente de Medellín, un club que me ha dado mucho”, aseguró Pons.

Sin embargo, no le hizo el quite la posibilidad de jugar en Universidad de Chile. Al contrario, aseguró que es una chance que le “agrada” mucho, aunque advirtió que todavía faltan algunos pasos para plasmar su llegada.

“Me agrada mucho la opción de llegar a un club importante como Universidad de Chile, en un equipo importante. Pero me dijeron que no puedo hablar sobre el tema. Tengo contrato hasta diciembre en Colombia y ya veremos qué pasa. Si Dios quiere, podría estar muy pronto en Chile”, afirmó el rosarino.