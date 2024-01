Con un portazo de Paolo Guerrero: la U reduce la búsqueda de su goleador a tres nombres

La pizarra de Gustavo Álvarez no está completa. El nuevo entrenador de Universidad de Chile quiere a dos jugadores por puesto y aún le faltan tres hombres para conseguirlo: un central, un volante por la izquierda y un centrodelantero.

En la defensa, el adiestrador argentino tuvo su primer revés pues había pedido la renovación de Luis Casanova y finalmente el zaguero no llegó a acuerdo con Azul Azul y partió a Iquique. Además, la regencia estudiantil le dejó claro al DT que al menos en esa zona se debe potenciar a un formado en casa.

“En esa posición tenemos confianza en los proyectos de casa que son David Retamal, Yahir Salazar también, que creemos pueden aportar mucho”, sentenció el caso el gerente deportivo de la sociedad anónima laica, Manuel Mayo.

Para el mediocampo, César Pérez era el hombre elegido. Sin embargo, el volante de La Calera desea esperar hasta después del Preolímpico que se desarrollará Venezuela para definir su futuro. El futbolista desea emigrar al extranjero y cree que un buen desempeño en el torneo que dará pasajes para París 2024, lo harán saltar a la arena internacional.

Hay un favorito

Por todo esto, Mayo trabaja contra el tiempo en la contratación que más le urge Álvarez: la de un delantero. Rodrigo Holgado, quien era el elegido, e incluso existía hasta un acuerdo económico para sumarlo durante estos días, finalmente optó por tomar un ofrecimiento del América de Cali, en Colombia. Según cuentan en La Cisterna, el representante del atacante cambió las condiciones a última hora.

Frente a tal escenario, la lista tuvo que rearmarse. Y durante los últimos días se redujo a tres nombres: Cris Martínez (Huachipato) Ramón Abila (libre) y Gustavo Aguilar (Libertad). La concesionaria intentó dar el golpe y se comunicó con el círculo cercano de Paolo Guerrero. Sin embargo, el peruano declinó al ofrecimiento de venir a jugar a Chile.

Cris Martínez es el favorito de Álvarez, pues fue uno de los pilares de la campaña que llevó a los acereros a la cima del fútbol chileno. Además, si bien nació en Paraguay, no ocuparía plaza de extranjero ya está nacionalizado y su rendimiento está más que garantizado: el año pasado anotó 12 goles en 28 partidos.

El problema es que Martínez tiene contrato vigente con los de la usina y si la U lo quiere en sus filas deberá negociar su salida. Lo mismo deberá hacer con Aguilar. El artillero de 24 años posee un vínculo con Libertad y la institución ya avisó que se lo llevan sólo si lo compran, pues también se encuentra en un buen momento: infló 14 veces las redes en los 39 compromisos que jugó el 2023.

Por último, Wanchope está con el pase en su poder luego de desvincularse de Colón de Santa Fé. El transandino que hizo 10 goles en 39 cotejos, durante la pasada temporada, responde a los requerimientos del DT, pero en su entorno dicen que desea quedarse al otro lado de la cordillera.

Desde Cólon, club dueño del pase de Ábila, están abiertos a negociar. “La verdad que no tengo idea si existe un interés de Universidad de Chile, seguramente lo debería estar manejando su representante. El jugador quiere salir, ya nos lo dijo. No tiene cláusula de salida, pero estamos dispuestos a escuchar ofertas”, dijo Víctor Francisco Godano, el presidente del cuadro de Santa Fe.

Asimismo, el mandamás agregó que “Ábila tiene contrato hasta 2025 con nosotros. Si el jugador se quiere ir no le cerraremos las puertas. La verdad, esto que me dice usted de Universidad de Chile me toma por sorpresa”, cerró.