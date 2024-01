Gustavo Álvarez sorprende y exige un informe sicológico de los jugadores del plantel de la U

Las promesas están a la orden del día en Universidad de Chile. Y uno de sus mayores impulsores es su nuevo entrenador, Gustavo Álvarez. El argentino ha dicho que desea “un equipo protagonista” y que espera que sus jugadores “superen sus propios límites y que hagan cosas que no han hecho nunca”.

Pero las buenas intenciones no bastan para sacar del fondo a un equipo que de 2017 no alcanza un título, lleva más de 10 años sin ganarle a Colo Colo y en el último lustro ha arrancado más de una vez del fantasma del descenso.

Por lo mismo, una de las primeras tareas que realizó el estratega argentino en el Centro Deportivo Azul fue conversar con la sicóloga de la institución, Carolina Delmónaco. La profesional que lleva trabajando con los jugadores desde agosto de 2022 le preparó un informe individual de cada uno de los futbolistas y en él, describió cada una de sus personalidades.

¿La primera conclusión? Existe la materia prima para dejar atrás años de frustraciones e iniciar el proceso de reconstrucción. “He hablado con la sicóloga. Me ha dado un buen detalle de cada uno de los jugadores en otro contexto, otra experiencia, pero no me lleno de prejuicios ni de preconceptos”, detalló el director técnico.

Luego agregó que “analizando las características distintivas de cada jugador, prefiero vivir mi propia experiencia y creo que tenemos los hombres para salir adelante”. Y es aquí donde el nacido en Argentina se detiene. Álvarez detalló su concepto: “Hay que saber muy bien que en los planteles hay jugadores de iniciación, jugadores en desarrollo, jugadores consolidados y líderes. Esto es como una casa con sus pilares y sus ladrillos. Los pilares sostienen a los ladrillos y hacen falta seis u ocho por plantel y en Universidad de Chile están”.

Estos “seis u ocho hombres” son los que deben tomar el “protagonismo” prometido y llevar la batuta en el principal objetivo que tiene el Romántico Viajero para este 2024: ser campeón. Por lo mismo, el oriundo de Lomas de Zamora no se quiere comprometer aún con el nombramiento de un capitán, pese a que tiene a un ídolo del club en su plantel, Marcelo Díaz, y busca que al contrario de lo que pasa en la entidad estudiantil: que su oncena contagie al público y no al revés.

“Soy un convencido de que el estadio puede estar lleno, pero las emociones se trasladan de adentro hacia afuera. Entonces, un equipo que juega con pasión, con convencimiento, con determinación de imponer una idea y ganar un partido, contagia y entusiasma en este caso a la parcialidad de Universidad de Chile”, concluyó el hombre que sacó campeón a Huachipato.