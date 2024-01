Michael Clark traza los objetivos de la U en 2024: “Lo que esperamos es ser competitivos, pelear arriba y ser campeones”

Michael Clark es enfático en los objetivos de la U. El presidente de Azul Azul asegura que los tiempos de cambios ya deben quedar atrás en el CDA y que los objetivos deben volver a ser los de antaño. “Hay que ser competitivos y debemos buscar someter al rival. Lo que esperamos es ser competitivos, pelear arriba y ser campeones. Hace muchos años que no lo logramos. Nos encantaría coronar el año con eso. Prometerlo es difícil, pero eso queremos todos”, enfatizó el directivo en la presentación del técnico Gustavo Álvarez.

El dirigente se refirió a sus complejos años en Universidad de Chile, dando a entender que los malos resultados pasan por hechos sucedidos en administraciones anteriores. “Esta es una institución que tenía problemas internos y esta transición tiene que ver con un mejoramiento en como se hacen las cosas. Eso se refleja en como funciona el equipo. Creo que eso está hecho. Tenemos un club ordenado, que funciona y un plantel en línea con lo queremos”, señaló.

En esa línea, intentó explicar porque los resultados no se han dado en la escuadra laica durante el últimos lustro. “La U es el equipo más grande que hay en Chile. Eso tiene el peso de la historia y los deberes que hay que cumplir. Estamos obligados siempre a pelear los partidos, a ganar y pelear los campeonatos. Pero también debemos tener un sentido de realismo. Lo que pasa en el mediano plazo se correlaciona con lo que pasa aquí”, dijo.

Michael Clark en una de sus primeras conferencias por Universidad de Chile. Foto: Twitter de Universidad de Chile.

“Cuando llegamos al club notamos que existía una falta identidad y carácter. Creemos que eso se puede recuperar con canteranos y jóvenes. Es una política que el 50 por ciento del plantel debe venir del fútbol formativo, o bien que sean identificado con la U. Ahora estamos cumpliendo con esa categoría”, agregó.

Además, se refirió al retorno del equipo al Estadio Nacional, afirmando que eso debería ayudarlos a conseguir más triunfos. “Es muy distinto tener que estar viendo donde jugar, que poder volver a tu casa, donde históricamente se juega. Habiendo arreglado la casa, ahora el objetivo se debe hacer realidad”, aseveró.

Las polémicas azules

Clark profundizó en la negociación que tuvo Universidad de Chile con Huachipato para poder llevarse a Álvarez a La Cisterna. “Para romper la relación de Gustavo con su club anterior se pagaron algunos montos. Pagamos eso porque le tenemos confianza. Por como trabaja y por el tipo de persona que es, creo que es a quien necesitamos en este equipo”, apuntó.

Clark abordó también la postura de la institución que preside en el aumento del cupo de extranjeros que se votó en el Consejo de Presidentes de la ANFP. “Votamos a favor. Nosotros administramos una Sociedad Anónima, patrimonios de terceros y respondemos por nuestros actos frente a accionistas. Es mejor tener más opciones de contratar. Es mejor tener más oportunidades. El argumento de fondo es sobre los talentos jóvenes y creo que eso no pasa por la cantidad de extranjeros. Los clubes que no tienen convicción en sus jóvenes no cambiarán si son cinco o seis”, disparó.

Finalmente, abordó la salida de Cristóbal Campos, asegurando que fue una decisión estrictamente futbolística. “Es una pena. Es un arquero con tremendas condiciones. Dejamos partir a un arquero mundialista para dejar a Cristóbal, pero en la evaluación del plantel no estaba Campos considerado. Él quería jugar y nosotros tenemos la convicción de que no estaba considerado en el plantel. Se le propuso terminar con la relación laboral”, enfatizó.