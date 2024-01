No ocurría desde 1978: el increíble registro que anotó el tenis chileno en el ATP

Tomás Barrios inicia el 2024 con todo. Después de perder la posibilidad de poder ingresar en el Top 100 de la clasificación planetaria del tenis a principios de diciembre de 2023, cayendo de forma sorpresiva en las semifinales del Challenger de Temuco, el chillanejo ha conseguido la meta.

Esto se debe a que el tenista nacional aseguró matemáticamente su presencia entre los cien mejores, consiguiendo igualar de paso una marca nacional que no se repetía desde la década de los 70.

Barrios será el 15° chileno en alcanzar este grupo y, unido a Nicolás Jarry (19°), Alejandro Tabilo (82°) y Christian Garin (89), serán los primeros cuatro tenistas nacionales en estar en simultáneo dentro de los 100 mejores desde que Jaime Fillol (27°), Hans Gildemeister (34°), Patricio Cornejo (74°) y Belus Prajoux (96°) lo hicieran en agosto de 1978.

De esta forma la cuarta raqueta nacional será uno de los cabeza de serie de la Qualy del Abierto de Australia. El mejor panorama sería ingresar directo en el cuadro principal, pero para lograrlo debería esperar, de momento, siete bajas.

Ahora la meta para Barrios será mantenerse en este selecto grupo, defendiendo puntos importantes de la temporada pasada. Entre ellos los cuartos de final del ATP 250 de Córdoba y la Qualy superada del ATP 500 de Río de Janeiro. Así, una buena actuación en la fase previa de Melbourne que le permita ingresar de forma directa en los Grand Slam de Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

Trabajo constante

Hace algunos meses Guillermo Gómez, entrenador de Tomás Barrios, repasaba en diálogo con El Deportivo el gran momento de su pupilo quien registraba un sostenido ascenso en la clasificación ATP.

“Yo creo que Tomi, con un mejor físico y desplazamiento, que es su tema a mejorar, no tiene techo. Tiene un gran nivel, muy peligroso, muy vertiginoso y no me extrañaría verlo entre los 20 mejores del mundo en cualquier minuto, y de ahí para arriba uno sabe que cualquier cosa puede pasar”, expresaba en julio después de que Barrios alcanzara la segunda ronda en Wimbledon.

Sobre la posibilidad de que se concretase el top 100 aseguraba que “no lo conversamos mucho, porque a principios de año le dije que lo único que me interesaba era que no mirara el ranking los lunes; que por favor no lo mirara. Sentía que nos iba a costar un poquito al principio y hasta el día de hoy nuestro comentario es que no lo vamos a mirar, aunque claramente los dos lo miramos, pero estamos en eso; en tratar de no preocuparnos del ranking y seguir jugando. Él, semana a semana, me pregunta si puede mirar el ranking y yo le digo “todavía no, nos falta”. Es la interna que tenemos y que ojalá se vaya dando. Tomi está jugando a gran nivel y de no haber nada raro debería darse cien por ciento”.

También se refirió a la competencia interna de los tenistas nacionales, que ahora se verá reforzada por permanecer dentro de los 100 mejores. “Sí, es un incentivo hoy. Son todos jóvenes y creen que son capaces de hacer lo que hace el del lado. Eso contribuye bastante para que las expectativas sean un poquito mayores y a que uno no piense que el alto nivel está muy lejano, ya que el otro lo pudo lograr. Además, ha ayudado muchísimo entre los cuatro; se potencian, compiten como todo coterráneo, pero al final todos están queriendo tener un buen nivel porque el otro lo ha logrado, y hoy el equipo chileno es muy fuerte”.