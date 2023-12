Tomás Barrios cae sorpresivamente en Temuco y deja escapar la oportunidad de ser top 100

Una dura y sorpresiva derrota sufrió este sábado Tomás Barrios (105°), al caer ante el brasileño Gilbert Klier Junior (461°) por 6-4 y 6-3 en las semifinales del Challenger 75 de Temuco.

Es que el chillanejo aspiraba a seguir avanzando en el torneo para ingresar, por primera vez en su carrera, en el grupo de los 100 mejores tenistas del mundo; sin embargo, el rival y sus propios errores fueron impedimento para que el chileno se quedara con la victoria.

De hecho, Barrios nunca se vio cómodo en el cemento temuquense. Prueba de ello es que apenas en el segundo juego del primer set tuvo un punto de quiebre en contra y, más tarde, en el sexto game perdió su servicio para quedar 2-4 abajo.

Sin embargo, en el noveno juego el nacional logró quedarse con el saque del brasileño para quedar 4-5, pero cuando debía confirmar la recuperación en el game siguiente falló, permitiendo que Klier Junior consiguiera la primera manga por 6-4 en 34 minutos.

La desventaja inicial fue un duro golpe para la cuarta raqueta nacional, quien se vio perdido en la cancha tras quedar 0-4 en el marcador luego de sufrir dos rompimientos seguidos.

Pero Tomi no estaba dispuesto a irse sin luchar y en el quinto juego recuperó uno de los breaks; no obstante, no fue suficiente para volver a entrar en la disputa del set ya que su oponente estuvo sólido para cerrar el parcial por 6-3 en 41 minutos.

De esta forma, Barrios cerró su temporada sin poder ingresar al top 100 (le bastaba con ganar solo un partido más), desperdiciando por ahora la oportunidad de unirse a Nicolás Jarry (19°), Christian Garin (83°) y Alejandro Tabilo (86°).

Asimismo, tampoco alcanzará a ingresar de forma directa al próximo Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, por lo que deberá esperar bajas o disputar las clasificaciones para inscribirse en el cuadro principal del certamen oceánico.

De todas formas, el desempeño de la cuarta raqueta criolla en el sur le permitirá trepar dos lugares para ubicarse en el puesto 103° del escalafón mundial, el mejor de su trayectoria.

Por su parte Klier Junior, ganador del encuentro de este sábado, buscará conseguir el primer título categoría Challenger de su carrera profesional (cuenta con cinco trofeos ITF, tres obtenidos en 2021 y dos en 2023). Para ello deberá enfrentar en la definición del domingo al ganador del encuentro que protagonizarán el estadounidense Aleksandar Kovacevic (123°) y el monegasco Valentin Vacherot (299°).