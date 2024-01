Director del IND refuta a la contralora (s) Dorothy Pérez por Santiago 2023: “El monto de $ 17 mil millones no corresponde”

Esta mañana compareció el director del Instituto Nacional del Deporte Israel Castro ante la Comisión Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahí, respondió a la exposición que hizo ayer la contralora (s) Dorothy Pérez, quien denunció una serie de irregularidades en las rendiciones de Santiago 2023 y reveló que los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado.

El director del IND precisó alguna de los puntos que detalló la reemplazante de Jorge Bermúdez, en especial sobre el proceso de rendiciones. “Los años 2019 y 2020 se encuentran aceptados, 2021 y 22 se encuentran en proceso de revisión, pero ahí hay que aclarar que cuando uno dice que está en proceso de revisión no está señalando que a uno le llegó un papel y se ha demorado un tiempo en poder revisarlo, sino que muchas veces cuando se reciben las rendiciones se van haciendo distintas observaciones”, expresó.

En ese contexto, también destacó que todo está debidamente respaldado. “Todo lo que le estamos mencionado a la comisión tienen un respaldo documental, por escrito. Por eso hemos querido en esta presentación ser bien precisos y decir cuáles es la resolución exenta, cuál es el comprobante Sisrec, cuándo se instruyó el sumario administrativo, qué es lo que dice el informe...”, indicó.

Sumarios instruidos

Otra solicitud realizada por la Contraloría fue la realización de sumarios, cuyos resultados todavía no tenían en su poder, pese a que fueron pedidos en mayo. Ahí, Castro expresó: “Como resumen, todos los sumarios han sido instruidos y todas las multas han sido cursadas. Me gustaría ser muy claro en decir que todas las multas que la Contraloría y aquellas que no hemos aplicado y aquella que no hemos aplicado es porque aún está dentro del plazo vigente para que nosotros podamos hacerlo”.

Asimismo, descartó la cantidad cuestionada por Dorothy Pérez. “Mencionó un monto de 17 mil millones que fue remitido al CDE, Nosotros trajimos el extracto del informe que habla que ese monto que está no aprobado, en proceso de aprobación o en proceso de ser subsanado no corresponde a 17 millones, sino que la misma contraloría señaló que ese monto es de 5.227 millones de pesos”, retrucó.

“Entiendo que es porque hay un plazo que la Contraloría evalúa que ya se cumplió y deciden enviar ese monto para que el Consejo de Defensa del Estado investigue qué pasó”, agregó, junto con indicar que “la corporación seguirá enviando antecedentes que nos permitirán respaldar los gastos y que queden acreditados”.