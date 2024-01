“No se pierde la esperanza”: Alcalde de Barranquilla asegura que le pidieron ayuda al Presidente Boric tras perder los Panamericanos

El año 2024 ha comenzado de mala manera para el deporte colombiano. Esto se da después de que Panam Sports anunciara que Barranquilla ya no sería sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027 después de que se incumpliera con los pagos que exige el organismo.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, informó al timonel del Comité Olímpico Colombiano Ciro Solano Hurtado la rescisión del contrato. Allí explica que “los motivos para retirar los Juegos y la rescisión del Contrato de la ciudad sede se establecen en su totalidad en nuestra carta del 30 de agosto de 2023, complementada por nuestra carta del 26 de octubre de 2023. Como se indica claramente en la carta del 26 de octubre de 2023, el incumplimiento de los requisitos establecidos en dicha carta, anula automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del Contrato de la Ciudad Sede, enumerados en nuestra carta del 30 de agosto de 2023, y permite a Panam Sports rescindir inmediatamente el Contrato de la Ciudad Sede, y retirar los Juegos de la Ciudad de Barranquilla”.

Pese a esto, en la ciudad colombiana no pierden la esperanza de contar con los Juegos. De hecho, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char aseguró que la noticia ha sido “triste”, pero que se encuentra buscando soluciones.

“Acabo de hablar con Presidencia de la República. Tengo un mensaje directo del presidente Petro, él mismo se está comunicando directamente con el Gobierno chileno, con el presidente Boric, para poder solventar esto”, aseguró.

Sobre el atraso en los pagos comprometidos que terminaron porque Panam Sports tomara la decisión, indicó que “La plata está, los recursos están. Hubo un impase en Hacienda Pública. Debieron girarse cuatro millones de dólares el 31 de diciembre y no se hizo un trámite, no sé, por demás decirlo extraño, pero no, no se hizo aun cuando ya tenía la orden presidencial. La plata se tiene completa, se tienen los ocho millones de dólares, ya se está trabajando. Acabo de hablar, insisto, con Presidencia de la República y el mensaje es que se está hablando con el Gobierno chileno para que ayude a intermediar en esta situación”, informó el alcalde.

Por último, sostuvo que “el gran derrotado es el deporte colombiano, son los deportistas colombianos y no podemos permitirlo; son nuestros niños. Pero vi en esta llamada que acabo de recibir de Presidencia de la República todo el interés del Gobierno en querer ayudar a sacar esto adelante. No perdamos la esperanza. El presidente está muy interesado. Sabe de la importancia de esta gesta deportiva para el deporte colombiano y para todo para el turismo, para el comercio”.

Reacciones

El impacto de la medida de Panam Sports terminó siendo reflejada por los medios colombianos. Ejemplo de esto fue lo que reflejó ESPN Colombia. “Colombia ha sufrido un revés significativo al perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027″, comenzaron señalando. “La decisión se tomó debido a la falta de cumplimiento por parte del país en relación con los pagos acordados con Panam Sports”, agregaron.

A su vez, el medio La República fue más crítico al señalar que “hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Ministerio del Deporte, aunque desde diferentes sectores se cuestiona el hecho de que la cartera no haya cumplido con el compromiso pactado”.