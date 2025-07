Bancada socialista saca de sus filas a Jaime Naranjo: diputado se va en picada contra Vodanovic y acusa “persecución”

El diputado Jaime Naranjo comunicó que fue informado de su “expulsión” de la bancada socialista. Luego de su renuncia a su histórica militancia, el parlamentario continuó siendo parte del comité PS, sin embargo, esta decisión borra cualquier vínculo formal con la que fue su casa política durante 33 años.

Mientras que la colectividad explicó de la “separación de aguas” en la comisión de Hacienda, donde se reemplazó a Naranjo por otro diputado socialista, lo que se produjo debido a “situaciones políticamente conflictivas para el PS” en la región del Maule, donde comparte representación en el Congreso con la senadora Paulina Vodanovic.

De forma menos amistosa dio a conocer la noticia de una expulsión el parlamentario, quien desde el Congreso acusó “persecución y hostigamiento”.

El exmilitante partió diciendo: “Quisiera comunicar que el jefe de la bancada del Partido Socialista, el diputado Juan Santana, me ha informado que por decisión de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, la bancada ha decidido expulsarme de su grupo”.

Y añadió: “De tal manera que creo que es importante que se sepa hasta dónde puede llegar la persecución y el hostigamiento a alguien que puede tener una opinión distinta. Creo que es lamentable lo que ha ocurrido, pero esta expulsión que se me ha comunicado de la bancada del Partido Socialista por decisión de la presidenta de su partido, en nada empaña mi figura, ni en nada empaña mis ideales y mis pensamientos en torno al Partido Socialista".

Siguiendo con sus reclamos, el diputado sostuvo que esta decisión “es una muestra más del camino equivocado que personas como la presidenta del Partido Socialista hacen de la política”.

Para el diputado su exclusión de las filas responde a su intención de competir por un cupo senatorial, lo que podría perjudicar la campaña de Vodanovic, quien asumió su cargo en la Cámara Alta tras la vacancia que dejó Álvaro Elizalde para asumir como ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Por su parte, la timonel PS evitó profundizar en las acusaciones y trasladó las preguntas de la prensa al jefa de bancada.

“Mire, yo estuve un almuerzo en la bancada, el diputado no estaba y, por lo tanto, lo que ocurrió ahí, que lo puede señalar el presidente de la bancada, no corresponde que yo me refiera a eso”, indicó la senadora.

Al ser consultada por las motivaciones de su salida, Vodanovic solamente acotó: “pregúntenle al jefe de la bancada”.