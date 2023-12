Johnny Herrera defiende a Cristóbal Campos con dura crítica a la U: “Nadie en ese camarín fue capaz de guiarlo”

Cristóbal Campos se fue de la U por la puerta pequeña, pero se llevó todos los reflectores. El declive de su rendimiento y una serie de problemas de disciplina le significaron su salida. Esta se terminó de concretar luego de que fuera denunciado por violencia intrafamiliar. Finalmente, el cuadro azul rescindió su contrato.

El 2023 debía ser su año consagratorio pero terminó siendo todo lo contrario, a pesar de iniciar el año de gran manera e incluso ser convocado al combinado absoluto de la selección nacional. El arquero de 24 años pasó de ser una de las mayores promesas del club, a una piedra en el zapato.

Uno de sus principales defensores siempre fue Johnny Herrera. El exarquero multicampeón con la U se convirtió en una especie de padrino de Campos y lanzó una profecía sobre su futuro: “En dos años más tenemos a Campos vendido al Manchester”, indicó hace unos meses. Su vaticinio, evidentemente, está lejos de cumplirse.

La nueva defensa de Herrera

Herrera salió nuevamente a la defensa de Campos Véliz. Esta vez, el exseleccionado nacional apuntó contra la concesionaria y el plantel de la U, explicando que la falta de jerarquía y referentes fueron clave en lo ocurrido.

“No hay referentes. Hay identificación con el club. Este año han sido referente Toselli, que es de la Católica, y Zaldivia, que cantaba las canciones de la barra de Colo Colo contra la U. Nadie en ese camarín fue capaz de guiar y aconsejar a Cristóbal Campos. Antes no pasaba eso”, indicó en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Nunca me voy a olvidar que cuando era joven tuve un bajón, no entrenaba bien y Tomás Martín Rojas me agarró y me dijo que si yo no era capaz de ser el mejor que él, que era el segundo arquero de la U y el más guatón del plantel, mejor me fuera. Al otro día empecé a entrenar a full”, complementó el meta.

Finalmente, Herrera se lamentó por la salida de Campos y cuestionó la llegada de su reemplazante: “La U perdió un gran arquero por no tenerlo. Campos merecía mayor ayuda, pero ahora se va por una denuncia que primera hay que investigar”.

“La U quería en su reemplazo a uno que está en Racing y que no tiene nada que ver con la U, y ahora viene Castellón que es muy inferior a Campos como arquero”, concluyó.