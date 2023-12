De joven promesa a piedra en el zapato: las razones que gatillaron la salida de Cristóbal Campos de la U

Era una de las grandes promesas de la U. Junto a Lucas Assadi y Darío Osorio, Cristóbal Campos estaba considerado como una de las joyas que habían sido fabricadas en la cantera laica. La temporada 2023, que se suponía como la de su consagración, terminó lapidando su futuro en el equipo azul.

Campos se irá por la puerta de atrás del Centro Deportivo Azul y está lejos de ser aquel jugador que sería “vendido al Manchester United en dos años más”. Profecía que fue lanzada por Johnny Herrera y que terminó siendo un lastre más que una ayuda para el joven deportista.

Es que según cuentan en el Centro Deportivo Azul, las alabanzas del ídolo estudiantil generaron una reacción adversa en el nacido en Lonquén, ya que “pensó que la tarea estaba hecha y perdió la humildad de sus inicios”.

De hecho, en medio de la crisis deportiva que vivía la U en la temporada 2022, Campos comenzó a disputarle el poder al capitán de ese entonces, Ronnie Fernández, y el resultado fue una pelea a combos en el CDA. Luego se ausentó del duelo con Cobresal por motivos que nunca quisieron aclarar y el gerente deportivo, Manuel Mayo, tuvo que llamarlo a terreno para que pudiera continuar en la tienda estudiantil. Fue la primera advertencia.

No obstante, muchos justificaban las actitudes del guardameta por los problemas sicológicos por lo que atravesaba y para lo cual se estaba tratando. En enero, justo a días de viajar a la pretemporada en Coquimbo Unido, el guardameta se refirió a la dura lucha que estaba llevando adelante.

“Me siento bien, quería estar acá, de vuelta donde soy feliz y me siento pleno, con mis compañeros y la gente del club. No quería estar en otro lugar que no fuera aquí en el club, con todo el ambiente nuestro y más que nada, trabajar y entrenar que es lo que hoy en día me hace bien. Mi situación es algo personal, vengo hace 10 meses pasándolo así. No me correspondía abandonar el barco en este momento””, señaló en aquella oportunidad.

“Cuento con Carolina Delmónaco (psicóloga de la institución), por fuera también con un psicólogo y un psiquiatra. Tengo muchas ganas de estar acá, estoy buscando todas las soluciones posibles para mantenerme bien. Quiero entrenar, jugar y ganar”, complementó.

Por lo mismo, todos se alegraron, incluido Mauricio Pellegrino, cuando lo vieron volver y ganarle la titularidad al recién llegado Cristopher Toselli. Sin embargo, su rendimiento terminó por sacarlo. Y esto fue acompañado de actitudes del 1 azul que incomodaron al cuerpo técnico.

Es que según información recabada por El Deportivo, Campos nunca logró cumplir la disciplina que exigía Pellegrino. No respetaba la dieta que se le ordenó cumplir, sin importarle las recriminaciones que recibía. Sus atrasos a los entrenamientos por quedarse en el gimnasio eran una constante y muchas veces no pudo entrenar por las dolencias que acusaba.

Ya en febrero mostraba hierros que no eran dignos para el portero de uno de los equipos más grandes del país y si bien en ese entonces, Pellegrino le perdonó la vida, reconoció que la derrota ante Palestino pasó por el hombre que estaba bajo los tres palos. “Fueron errores que marcaron el desarrollo del encuentro”, dijo el DT en febrero de este año.

Marzo llegó con una nueva polémica, cuando el portero reclamó airadamente por el estado del gramado del Santa Laura y fue ninguneado por el canchero regalón de Marcelo Bielsa, Patricio Bustamante. “No creo que el gol que le hicieron fuera por culpa de la cancha”, afirmó en aquella oportunidad el profesional.

Pero el rendimiento manda en el fútbol y el buen primer semestre de la U, hizo que Cristóbal fuera alternativa en la Selección Chilena ante la ausencia de Claudio Bravo por decisión de Eduardo Berizzo. Presencia que no estuvo exenta de polémica, pero que no ayudó al joven de 24 años a mantener su buen desempeño.

Campos nuevamente mostró falencias y un autogol ante Magallanes inició su descenso definitivo. Esto porque si bien había tenido buenas atajadas, registraba 25 goles en contra, 23 de los cuales han sido desde dentro del área, y siete de los ocho últimos remates al arco habían sido celebraciones para el rival.

Era el golpe definitivo para la profecía de Herrera y el inicio de un cambio drástico: Toselli se adueñaría de los guantes hasta el final de la temporada. Hecho que ni siquiera pudo ser discutido por Campos, pues -según cuentan al interior del CDA- era recurrente que el aludido llegara atrasado a los entrenamientos y eso molestaba profundamente al adiestrador transandino.

Finalmente, sus actitudes terminaron por colmar al departamento técnico y aunque Pellegrino no siguió en la banca de Universidad de Chile, el nuevo estratega -Gustavo Álvarez- tampoco quiso dejarlo al enterarse de los malos antecedentes. Por lo mismo, Mayo se reunió con Campos y le informó que no era parte de los planes para el 2024 y que si bien le habían buscado club para mandarlo a préstamo, esto tampoco pudo ser concretado. A eso le agregó que estaban buscando un nuevo nombre para su puesto y aunque no se lo dijo, una de las ideas principales es que sea Gabriel Arias o Gabriel Castellón.

Por ende, y como tiene vínculo vigente hasta julio del próximo año, Azul Azul le rescindió contrato durante la jornada de este jueves. Algo que se le complicará aún más, pues en la jornada de este miércoles fue imputado por violencia intrafamiliar (VIF). Al portero, a pocos días de haber pedido matrimonio, una mujer lo funó por las redes sociales acusándolo de haberla invitado a salir. Esto desató la ira de su expareja, quien puso fin a la relación de años.

“El caso está siendo investigado como delito de amenazas en contexto de VIF en la Fiscalía de Talagante. La Fiscalía ha adoptado las medidas que permitan cautelar la seguridad de la víctima”, señaló la Fiscalía Metropolitana Occidente a La Tercera.