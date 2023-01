El delicado momento que atraviesa Cristóbal Campos en la U

La gran ausencia de Universidad de Chile, en su primer amistoso con público del año, fue la de Cristóbal Campos. El portero titular de los azules no viajó a Coquimbo por “motivos personales” y su posición tuvo que ser ocupada por el juvenil Pedro Garrido. El canterano, otra vez, volvía a estar en la polémica tras una serie de hechos que marcaron su temporada 2022.

Desde el Centro Deportivo Azul descartaron de inmediato que su marginación se debise a un tema disciplinario o un conflicto contractual. Según información recabada por El Deportivo, el canterano estudiantil ha sufrido con sus constantes cambios de ánimo por la presión que ha debido enfrenta desde que asumió el arco de la U. El mismo día que el plantel se embarcó rumbo a Coquimbo, el futbolista, en el Centro Deportivo Azul, pidió permiso para ausentarse. Conversó con Manuel Mayo, el gerente deportivo, y con Mauricio Pellegrino, el estratega azul. Necesitaba paz.

Johnny Herrera, amigo y guía de Campos, entregaba detalles del proceso que está enfrentando el nacido en Lonquén. “Tuvo que asumir la responsabilidad de pelear el descenso a los 21 años, cosa que no es menor, cuando otros no quisieron jugar. Hoy no lo está pasando muy bien, pero a la vez estoy seguro que va a salir adelante, es un chico joven y se le está presentando una gran oportunidad”, relata el excapitán del Romántico Viajero en TNT Sports.

Mauricio Pellegrino, por su parte, se ha encargado de respaldarlo. Pidió que se le pusiera ayuda sicológica. “Es un tema personal que ha sido comunicado de esa manera, no encontramos otra manera más rápida y sencilla que contar lo que ha pasado con el tema de Cristóbal”. Sin embargo, agrega que “queremos respetar y dejarlo ahí porque es algo en el que tenemos que acompañarlo y tenemos que estar con él. Ojalá que pueda estar con nosotros lo más rápido posible”.

Para ello y tal como lo señala el timonel de Azul Azul, Michael Clark, el futbolista “tiene todo el apoyo del club y esperamos que pueda volver a jugar lo más rápido posible”. En la U todos se cuadran con el futbolista, más allá que en la concesionaria reconozcan que con estos episodios se hace urgente traer otro portero. A Cristopher Toselli esperan presentarlo la próxima semana, mientras Gabriel Castellón, de Huachipato, sigue siendo una alternativa para los laicos.

Ayer, sin embargo, el futbolista sorprendió al integrarse a primera hora a las prácticas del elenco azul. Llegó a Coquimbo cerca de las 9.30 horas y participó de la rutina de trabajos de la U. Horas más tarde publicó una fotografía en su cuenta de Instagram. “Un día juramos nunca abandonarte. Queriendo estar donde soy feliz...vamos nomás”, señalo. En tanto, durante la tarde de ayer, El Deportivo adelantó que Cristopher Toselli será la competencia de Campos. El ex portero y capitán de la UC firmó por una temporada.

Los episodios que han marcado a Campos

La temporada 2022 no estuvo exenta de polémicas para Campos. La más escandalosas de todas fue su violenta pelea con Ronnie Fernández, cuando la oncena vivía su mejor momento en la desastrosa campaña que lo tuvo al borde del descenso en la temporada 2022. Pero sus problemas no comenzaron ahí. Antes de ser el arquero indiscutido del equipo de la Casa de Bello, cuando Hernán Galíndez ocupaba su lugar y el adiestrador era Santiago Escobar, el nacido en Lonquén fue castigado por el colombiano por una falla en su comportamiento.

Algo recurrente en el joven de 23 años, pues tras la pelea con Fernández, nuevamente su carácter le pasó la cuenta y fue llamado a terreno por la dirigencia de la sociedad anónima. Según cuentan testigos, Campos prometió cambiar su actitud.

“Me hago cargo de todas las acciones, de las malas y las buenas, del cierre de año futbolístico y también de las cosas personales”, dijo en esa oportunidad el aludido.