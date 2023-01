Cristóbal Campos no viaja a Coquimbo “por motivos personales” y Mauricio Pellegrino avisa que le busca competencia

Una sorpresa se llevaron los hinchas azules que esperaban la llegada del Romántico Viajero a La Serena, ya que en la delegación no iba una de las figuras del cuadro estudiantil y referente para las nuevas generaciones.

Hablamos de Cristóbal Campos, el portero titular de Universidad de Chile en gran parte de la temporada 2022 y una de las promesas que tiene el fútbol chileno para reemplazar a la Generación Dorada. ¿Las razones? Las entregó el propio jugador a la dirigencia de Azul Azul, la cual emitió un comunicado en las redes sociales de la concesionaria.

“Por motivos personales, y previa conversación con la gerencia deportiva, nuestro arquero Cristóbal Campos no viajó junto al equipo a la Región de Coquimbo. Debido a esto, no estará presente en el duelo amistoso de este miércoles por el Torneo de Verano”, se pudo leer en las plataformas virtuales.

Eso sí, desde el Centro Deportivo Azul aclaran que la ausencia del jugador en el duelo que está programado para este miércoles, a las 20 horas, con Coquimbo, no se debe a una indisciplina del deportista ni a un problema contractual, sólo tiene una razón privada.

Mauricio Pellegrino durante una práctica de la U.

Eso no quita que su adiestrador Mauricio Pellegrino sea tajante con el formado en la cantera universitaria, pues ya le avisó que no tiene asegurado su puesto para el año venidero y que deberá disputarlo con el refuerzo que contratarán en los próximos días. “Quiero un arquero, no un segundo arquero, después la posición que ocupen dependerá de ellos, no del entrenador”, dijo el estratega antes de embarcarse a la región de Coquimbo.

Además, el estratega argentino anuncia que el plantel no está cerrado pues “siempre está sujeto a mejorarlo, por muchos motivos, cuando hay cambio de contexto hay jugadores que mejoran, otros empeoran y otros tienen que adaptarse, nos queda mucho tiempo. Estamos abiertos a mejorarlo”.

Y esa respuesta se la darán los encuentros que vaya disputando este mes, pues -según el transandino- “estamos en la cuarta semana y queremos ir avanzando, nos viene bien para ir aprendiendo de mis jugadores y ellos de nosotros. Son buenos equipos que nos van a ayudar a crecer”.

Pero no fue su única reflexión, ya que concluye que “nos beneficia jugar partidos casi oficiales, y nos ayuda a que vayan ensamblando los jugadores nuevos con una nueva manera de trabajar y empezar entre todos a conformar un equipo”.