Sin Ronnie Fernández, Cañete ni Seymour: la U viaja a Coquimbo para continuar su pretemporada en el triangular de verano

Universidad de Chile mantiene la ilusión de poder cambiar de una vez por todas la dinámica negativa de los últimos años. Por eso trajo a un técnico de renombre como Mauricio Pellegrino y se lanzó por diversos fichajes que le dieran un plus al plantel azul. Pero cuando jugadores llegan, otros deben irse y tras el primer viaje del cuadro laico en este 2023 ya comienza a quedar claro quienes tendrán chances y quienes no en este nuevo proyecto.

La delegación azul viajó esta mañana a Coquimbo para disputar un torneo de verano que contará con los piratas, los azules y Rosario Central de Argentina, llevando obviamente a los jugadores que tendrán chances de jugar esta temporada. Por eso hubo tres nombres que no se subieron al avión desde el aeropuerto. Se trata de Ronnie Fernández, Marcelo Cañete y Felipe Seymour.

El caso del delantero es sin dudas el más polémico, ya que pasó de tener un arranque de 2022 soñado donde fue figura e incluso seleccionado nacional a terminar el año muy distanciado de su mejor imagen, pese a incluso ser capitán de los universitarios en diversos partidos. Esa caída de nivel le significó ser cortado por Mauricio Pellegrino para este año, pese a que el artillero aún tiene contrato.

Por eso en la U están decididos a dejarlo ir. De hecho, en estos momentos las únicas dos opciones que tiene Ronnie son encontrar otro club o quedar con el pase en su poder, ya que incluso se piensa rescindir su contrato si no se logra un traspaso. Tan clara es la situación que Fernández no tiene número en el primer equipo, porque Juan Pablo Gómez pasará a usar la camiseta 19.

Eso sí, también hubo jugadores que en un inicio se pensaba que no viajarían, pero que terminaron sumándose al equipo que intentará sumar victorias en el norte. Ejemplo de aquello, son Ignacio Tapia y Franco Lobos. El defensa convenció a Pellegrino durante las semanas de trabajo en el CDA y a día de hoy pese a no ser considerado como titular, si es una opción para el estratega.

“Estamos abiertos a mejorar el plantel”

El viaje a Coquimbo también sirvió para que Pellegrino conversará con los medios que lo esperaban en los ingresos del aeropuerto de Santiago, entregando diferentes detalles de la planificación azul y de sus sensaciones tras las primeras semanas de trabajo.

“Un plantel siempre está sujeto a mejorarlo, por muchos motivos. Cuando hay un cambio de contexto, hay jugadores que mejoran otros que empeoran, otros que tienen que adaptarse, pero aún tenemos tiempo y hay muchas situaciones que estamos abiertos a mejorar el plantel”, fue una de sus primeras declaraciones, dejando en claro que sigue habiendo posiciones que no están del todo cubiertas para el DT.

Una de ellas es la de arquero, en donde afirmó que tiene interés de traer a un jugador que pelee el puesto con Cristóbal Campos. Tal como informó La Tercera hace una semana, Cristopher Toselli es el gran candidato.

Finalmente abordó la situación de los jugadores que no serán contemplados para 2023 pero que aún tienen contrato vigente con el club. “Con muchos de ellos he hablado, con la mayoría, pero es algo privado. Porque puede haber chicos que encuentren oportunidades y otros no. Recibí un plantel de más de 40 jugadores y hay que ser responsables con ellos también”, expresó antes de tomar el avión.