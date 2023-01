Los detalles del intrincado contrato que enfrenta a Colo Colo y Juan Martín Lucero

Juan Martín Lucero no viajó con Colo Colo a la pretemporada que se desarrollará en Argentina. El jugador notificó al directorio del Cacique y al cuerpo técnico que encabeza Gustavo Quinteros que no continuará en el club. Lo hizo con la seguridad de quien sabe que se cumplen todas las condiciones para salir de Macul sin problemas y aceptar una propuesta tentadora sin inconvenientes. El ariete tiene en sus manos una propuesta del Fortaleza, de Brasil, mucho más onerosa en ganancias que su actual salario en los albos.

En el Cacique, sin embargo, creen todo lo contrario. De hecho, sostienen que el jugador tiene una relación vigente con el club y, por tanto, daban por descontada su continuidad. Para mayor abundamiento, esgrimen que el 1 de diciembre del año pasado ejecutaron la opción de compra sobre el pase del futbolista. Vale decir, que comunicaron que pagarán los US$ 900 mil dólares para quedarse con su ficha. En el acuerdo se establecían dos cuotas como mecanismo para cumplir la obligación: una en enero y la otra a mediados de año.

La duda

Si bien la intención alba es clara, incluso públicamente, la búsqueda debe centrarse en los detalles finos de la ejecución del mentado acápite. El Cacique tenía que notificar formalmente al jugador respecto de su decisión. Para hacerlo, había solo un medio posible y válido: la dirección de correo electrónico que Lucero dio al momento de suscribir el contrato, a comienzos de 2022, cuando llegó al club como la opción ofensiva que tanto había reclamado Gustavo Quinteros. Ahí radica, precisamente, la duda. Un paso en falso en ese sentido, mínimo, como haber enviado la comunicación a otra dirección o haberse limitado a una notificación verbal o informal, puede dar pie a la interpretación siguiente del pacto, que consigna claramente que el jugador tendrá la facultad de decidir si quiere continuar en el club durante 2023 o si desea poner término a la relación laboral que lo une con la institución. El contrato laboral establece, de todas formas, que el vínculo inicial es hasta diciembre de 2023.

En ese caso, Lucero tenía plazo entre el 15 y el 31 de diciembre para comunicarle a Colo Colo que no continuaría lo que, en rigor, hizo. Es más, el acuerdo establece con claridad que, si no se cumplen las condiciones y, efectivamente, la relación laboral se termina, no se aplicarían sanciones ni cabría la posibilidad de reclamo económico alguno.

Juan Martín Lucero celebra en Colo Colo.

La opción favorable al Cacique

En Macul aseguran que todo está en regla. De hecho, el 1 de diciembre comunicaron a través de sus plataformas oficiales que habían decidido ejecutar la opción de compra por el delantero e incluso que la relación contractual se extendería hasta el término de la temporada 2025, simbólica por tratarse del año del centenario del club popular.

En efecto, si cumplieron con todas las formalidades establecidas, no tendrían de qué preocuparse y los que sí deberían hacerlo serían el jugador y el club interesado, que pueden ser objeto de graves sanciones disciplinarias y pecuniarias por parte de la FIFA. En el caso de Lucero, por ejemplo, puede ser inhabilitado. Y el club que lo compre, obligado a resarcir económicamente al Cacique.

La multa de US$ 1 millón no constituye en caso alguno una cláusula de salida, según establecen conocedores de la operación. Se trata, simplemente, de una sanción a la eventualidad de que no se acceda a firmar la renovación del contrato del futbolista hasta 2024 y 2025.

En Macul, en todo caso, confían en salir airosos. Antes, ejercieron exitosamente, dos cláusulas en el mismo sentido: las de Maximiliano Falcón y de Pablo Solari. Peluca sigue en Macul. Por el argentino, obtuvieron jugosas ganancias por su paso a River Plate y pueden obtener más aún ante una eventual venta futura.

La pena de Falcón

En el aeropuerto, antes de salir a Argentina, Maximiliano Falcón se refirió a la huida de Juan Martín Lucero de Colo Colo. “Es nuestro nueve titular, un jugador que en el poco tiempo que ha estado acá le ha dado mucho a Colo Colo, se ha afianzado muy bien en el equipo, ha hecho muchos goles, que eso para un nueve es muy importante. Para nosotros como equipo también. No es tan grato que un compañero se vaya, pero no puedo decir mucho más porque es decisión de él”, dijo el Peluca.

“Me enteré ayer en la noche (domingo) y no le quise escribir ni nada. Obviamente hoy por lo visto no lo iba a ver, pero después le hablaré para saber cómo está, cómo se siente. Ya lo otro es decisión suya”, complementó el uruguayo.

Uno de los jugadores titulares del Cacique continúa con su análisis: “Es un jugador importante para el plantel, pero si se va hay que dar vuelta rápido esta página, enfocarse en lo que viene que es lo más importante, y en el club, obviamente (...) Es un nueve muy movedizo. En la idea de juego que pedía Gustavo (Quinteros) era perfecto. Perdemos movilidad y profundidad, pero ahí vamos a estar apoyando al que le toque jugar”, cerró.