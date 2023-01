Chaleco López sostiene el primer puesto de la clasificación general tras la segunda etapa del Dakar 2023

Francisco López y su navegante Juan Pablo Latrach continúan liderando la categoría T3 prototipos ligeros del Rally Dakar en su edición 2023. La dupla nacional consiguió completar este lunes los 430 kilómetros de especial cronometrada en un tiempo de 5H 39′ 56″ que les bastó para sostener el tope de la clasificación general.

El mejor tiempo de esta etapa lo consiguieron los estadounidenses Mitchell Guthrie y Kellon Walch con un registro de 5H38′ 31″, alcanzando una ventaja de 1′25″ sobre los chilenos.

De todas formas, Chaleco aprovechó la ventaja conseguida en la primera etapa para tomar las precauciones respectivas y no cometer errores sobre el final de la jornada. Así, se mantiene líder de la general con una diferencia de 8′43′ sobre sus más cercanos perseguidores.

De esta forma, el podio parcial lo completan el estadounidense Seth Quintero y el belga Guillaume de Mevius.

“Una etapa larga con mucha piedra donde era fácil romper. No rompimos nada, solamente nos quedamos sin dirección electrónica los últimos 150 kilómetros, por lo que tuvimos que bajar un poco el ritmo. Creo que hemos hecho un buen trabajo en los dos primeros días. Por suerte fuimos de menos a más y fuimos constantes”, analizó López.

Por su parte, en la categoría de las motocicletas el piloto chileno Pablo Quintanilla tuvo un complicado desempeño en la segunda etapa, terminando en el puesto 11° y cayó al octavo lugar en la clasificación general.

El motociclista nacional acabó con un tiempo de 5H 27′27″, terminando con una desventaja de 4′23″ con el ganador del día, Mason Klein.

Por su parte, José Ignacio Cornejo acabó 13° con un crono de 5H 27′45″ y mantuvo el 15° puesto de la clasificación general que es liderada por Klein. En el podio provisorio lo acompañan el australiano Toby Price (+1′41″) y el español Joan Barreda Bort (2′03″).

“Hoy me he sentido muy bien, aunque he tenido una penalización, pero en general muy bien y me lo he pasado estupendamente con la gente que se burlaba de mí en el repostaje porque estaba abriendo pista. Pero lo he conseguido, me he orientado bien delante. Pero es muy molesto tener que vigilar todo el rato las zonas de límite de velocidad y la velocidad máxima autorizada”, señaló tras la etapa Mason Klein.

A su vez, Toby Price declaró que “hoy ha sido difícil concentrarse para no pasar de 160 km/h con tantas piedras bajo las ruedas. Si querías sobrevivir y llegar al final tenías que ir con calma. Hemos llegado aquí después de empezar a las 4.30 de la mañana, ha sido un día largo pero estamos enteros, no ha habido caídas. La carrera es muy larga. Por supuesto que hubiera sido mejor empezar mañana un poco más atrás, pero al final no es malo el resultado, y como he dicho estamos aquí y de una pieza”, valoró.

Para este martes se espera una complicada tercera etapa. Esta considera un enlace de 221 kilómetros y una especial cronometrada de 447 kilómetros entre Alula y Ha’il.