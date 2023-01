Falcón aborda la huida de Lucero de Colo Colo: “No es grato que un compañero se vaya; si se va hay que dar vuelta rápido esta página”

Colo Colo da el primer paso de la planificación de la temporada 2023. El equipo de Gustavo Quinteros se embarcó rumbo a Buenos Aires para iniciar los trabajos pensando en los próximos desafíos que se le avencinan: el torneo nacional y la Copa Libertadores.

En el bus que trasladó al Cacique a Pudahuel, sin embargo, no estaba Juan Martín Lucero. El delantero argentino, que ya le avisó a Blanco y Negro que no seguirá en el Cacique, pese a que en Macul hicieron compra de su paso por US$ 900 mil, se declaró en rebeldía. Tampoco está contemplado que se una en Buenos Aires, tal como lo harán Gustavo Quinteros, Agustín Bouzat, Leonardo Gil, Emiliano Amor, los miembros del plantel que pasaron las fiestas con sus familias en el país transandino.

El representante de Lucero busca sellar su arribo a Fortaleza, pese a las sanciones que pueden recaer sobre el jugador por no respetar el vínculo que firmó hace unas semanas con la concesionaria. Desde la vereda del jugador repiten que el nuevo vínculo tenía un cláusula de penalización de US$ 1 millón que el futbolista y su representante entienden como cláusula de salida, algo que en Blanco y Negro niegan.

En el aeropuerto, Maximiliano Falcón se refirió a la huida de Juan Martín Lucero de Colo Colo. “Es nuestro nueve titular, un jugador que en el poco tiempo que ha estado acá le ha dado mucho a Colo Colo, se ha afianzado muy bien en el equipo, ha hecho muchos goles, que eso para un nueve es muy importante. Para nosotros como equipo también. No es tan grato que un compañero se vaya, pero no puedo decir mucho más porque es decisión de él”, dijo el Peluca.

“Me enteré ayer en la noche (domingo) y no le quise escribir ni nada. Obviamente hoy por lo visto no lo iba a ver, pero después le hablaré para saber cómo está, cómo se siente. Ya lo otro es decisión suya”, complementó el uruguayo.

Uno de los jugadores titulares del Cacique continúa con su análisis: “Es un jugador importante para el plantel, pero si se va hay que dar vuelta rápido esta página, enfocarse en lo que viene que es lo más importante, y en el club, obviamente (...) Es un nueve muy movedizo. En la idea de juego que pedía Gustavo (Quinteros) era perfecto. Perdemos movilidad y profundidad, pero ahí vamos a estar apoyando al que le toque jugar”, cerró.

Colo Colo suma otro problema. Gustavo Quinteros, el técnico del Cacique, pierde al goleador de su equipo. Ante la situación, que seguramente seguirá escalando, Colo Colo va a tener que buscar con urgencia a un goleador de características similares, que le permita reemplazar la cantidad de tantos que el mendocino aportó para el título de 2022. El estratega, por su parte, se resigna y se molesta por perder a una pieza tan importante a menos de un mes del comienzo del Torneo Nacional y a solo dos semanas de la definición de la Supercopa ante Magallanes.