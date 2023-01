Michael Clark, presidente de la U, sobre el proyecto estadio: “Hay que ir a paso a paso y el primero de ellos es encontrar un terreno”

Los hinchas de Universidad de Chile están entusiasmados. No solo por el debut de Mauricio Pellegrino en la banca, sino también por una serie de anuncios dirigenciales relacionados a la infraestructura del club y al estadio propio.

El primero de ellos fue conocido a través de un hecho esencial publicado por la CMF. En el documento se informaba que la administradora había pagado la totalidad de la deuda fiscal que mantenía la Corfuch, por lo que Azul Azul extendió automáticamente la concesión hasta el 2052. Esto le permite abocarse a proyectos de gran envergadura, como un coliseo propio.

Por lo mismo, ya ficharon a un experto en buscar y conseguir terrenos, ya que la idea es anunciar la adquisición de un predio durante el primer semestre, según informó la compañía muy temprano este miércoles.

Sin embargo, pese a estos avances, Michael Clark, presidente de la sociedad anónima, prefiere ser cauto, debido al largo historial de proyectos fallidos que persigue a la U. “El tema estadio se ha manoseado mucho y se ha jugado con la ilusión de la gente, por lo que yo soy muy cuidadoso con las palabras y prefiero hablar de infraestructura deportiva. Esto es paso a paso y primero veremos el terreno para luego ver lo que se puede hacer allí”, aseguró el timonel universitario, en conferencia de prensa en La Serena.

Una maqueta del estadio de la U.

Del mismo modo, el empresario le pone plazos a esta búsqueda. “Nosotros nos hemos puesto como meta ojalá en el primer semestre de este año contar con un terreno para comenzar a desarrollar la infraestructura deportiva que el club se merece”, apunta.

“Este es un tema que tenemos que manejar con mucho cuidado, porque uno no puede jugar con la ilusión de todos los hinchas, pero, al mismo tiempo, queríamos contarle al país cuál era la lógica de lo que estamos haciendo y ello apunta a tener una estabilidad financiera que nos permita crear proyectos importantes de largo plazo”, agregó.

En la misma línea, Clark sostuvo: “Hay que ir a paso a paso y el primero de ellos es encontrar un terreno que nos permita desarrollar la infraestructura. No queremos prometer cosas que no vamos a lograr. Queremos trabajar de manera silenciosa, de manera cuidadosa, pero era importante contar lo que estábamos haciendo para que se entendieran las medidas que habíamos tomado”.

Y una de esas medidas es buscar un recinto deportivo para no tener que vivir en constante peregrinaje. “Dónde vamos a jugar este año es importante, porque no nos puede pasar lo del 2022 que pensamos jugar en Ñuñoa y no fue posible. No queremos que se repita este año lo mismo y Santa Laura es nuestra primera opción y el Elías Figueroa de Valparaíso es la segunda. Pero estamos haciendo todo lo posible por jugar en Santiago y creo que estamos a punto de lograrlo”, concluye.