La U y la UC aseguran la localía en el estadio Santa Laura para la temporada 2023

En Universidad de Chile y Universidad Católica festejan. Luego de meses de negociaciones, los elencos capitalinos aseguraron la localía en el estadio Santa Laura para la temporada 2023, según información recabada por El Deportivo.

Durante la jornada de este martes, los clubes tenían como plazo máximo para inscribir en la ANFP los respectivos estadios que considerarían para ejercer la localía durante el torneo nacional 2023. Desde Quilín aseguraron que tanto Universidad Católica como Universidad de Chile registraron al reducto de Independencia como prioridad para los duelos que se le avecinan. El estadio Nacional, reducto en el que los azules realizan la localía, sigue en reparaciones pensando en los Panamericanos. San Carlos de Apoquindo, en tanto, está en proceso de remodelación.

Las negociaciones, sin embargo, no fueron fáciles. Jorge Segovia, el dueño de Unión Española, se ha enfrascado en disputas con ambos clubes. En febrero de 2021, el español expresó su molestia en redes sociales, luego de que Cruzados decidiera no venderle entradas a los hinchas hispanos para el partido que Católica y la Unión disputaron en la precordillera, por la segunda fecha del Torneo Nacional.

“Si la UC persiste en su decisión de no vender ni una sola entrada a nuestros hinchas, que por favor no nos llamen luego para arrendar nuestro estadio”, advirtió el empresario español, presidente y dueño del cuadro rojo. La tensión duró varios meses. No obstante, el Santa Laura volvió a abrirle las puertas a la UC en el último duelo del Torneo 2022.

Con Universidad de Chile, en tanto, existía molestia por los reventones que se produjeron en el duelo en el que ambos elencos disputaron en la Copa Chile 2022. Hinchas azules forzaron la seguridad hispana y ocasionaron serios daños en la previa al duelo entre azules e hispanos.

Más allá de la alegría de ambos elencos, azules y cruzados deberán buscar reducto al momento en que se enfrenten a Unión Española, según establecen las bases pues ningún equipo puede hacer de local en el reducto del rival. En el caso de la U, los dirigidos por Pellegrino se medirán a los hispanos en la segunda fecha del Torneo Nacional y ya trabajan en cerrar el estadio Elías Figueroa de Playa Ancha.

En la ANFP avisan que durante el próximo torneo nacional se deberá informar con cinco días de anticipación el estadio para ejercer la localía. Si esto no llegase a suceder, el directorio podrá programar y reprogramar los duelos en estadios distintos a los informados por la institución. Los costos deberán ser asumidos por cada elenco.