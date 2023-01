Sampaoli es la nueva “víctima” del juez criticado por Messi en el Mundial: se va expulsado por reclamos en la Copa del Rey

El árbitro español Antonio Mateu Lahoz ha estado en el centro de la polémica desde su participación en el Mundial de Qatar, hasta el día de hoy. Han sido generalizados y transversales los reclamos acerca de su desempeño en sus últimos encuentros, alegando un “afán de protagonismo” del colegiado valenciano, quien dirige en la Primera División española desde la temporada 2007-2008 y es árbitro FIFA desde 2011.

Su registro de tarjetas se ha disparado en sus últimas presentaciones. Fue el blanco de las críticas tras el duelo entre Argentina y Países Bajos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo, en el cual mostró 17 amarillas y una roja (al neerlandés Denzel Dumfries), convirtiéndose en un récord histórico en Mundiales, porque nunca se habían mostrado tal cantidad de tarjetas en un partido.

El propio Lionel Messi fue duro con Mateu tras el duelo que los clasificó a semifinales: “La FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias. No puede poner un árbitro que no está a la altura. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos cómo era”.

En el último día de 2022, el réferi estuvo en el derbi catalán entre Barcelona y Espanyol, con un balance de 12 amarillas (más la de Xavi, el técnico blaugrana) y dos rojas por doble amonestación, lo que arroja un total de 15 tarjetas mostradas.

“Es un árbitro que domina y controla los partidos y hoy se le ha ido y se lo he dicho. Ha repartido tarjetas sin sentido”, declaró Xavi Hernández, entrenador culé, después del juego en el Camp Nou.

Este miércoles, Mateu Lahoz sumó un nuevo hecho a su lista. Expulsó a Jorge Sampaoli apenas transcurridos 17 minutos del partido entre el Sevilla y el Linares, válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El entrenador casildense había protestado por cánticos racistas, insultos y burlas del equipo local. El juez amonestó al exseleccionador nacional y, posteriormente, le puso la roja, ante la algarabía de los fanáticos del cuadro anfitrión.