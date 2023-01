Matías Zaldivia alista su debut de azul en el arranque de la era Pellegrino en la U

Solo restan horas para que el nuevo DT de la Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, haga su debut en el equipo. El estratega argentino ha disputado enfrentamientos previamente, pero a puertas cerradas. Coquimbo Unido, en la Cuarta Región, asoma como el primer examen en público del estratega.

Las expectativas no están puestas solo en el técnico, ya que también podría ser el debut de algunos fichajes que realizaron los azules para la temporada que se avecina. Todas estas adiciones, en conjunto, pretenden dejar en el olvido las últimas temporadas que ha tenido la U para volver a pelear en los puestos más altos de la tabla. Uno de los fichajes que ha entrenado como titular es el ex colocolino, Matías Zaldivia, una contratación que se vio envuelta en polémicas por el club de origen del defensor central.

Cabe recordar que la U no contará con la disponibilidad absoluta del plantel, ya que Cristóbal Campos no viajó al norte por motivos personales. Adicional a Campos, tampoco viajarán los jugadores con los que Pellegrino no cuenta para la presente temporada, los cuales serían Ronnie Fernández, Marcelo Cañete y Felipe Seymour.

Durante la mañana, se jugó un partido de práctica con los equipos alternativos previo al encuentro principal que se jugará a las 20:00 hrs. En dicho enfrentamiento, el resultado fue un 1-1 en dos tiempos de 25 minutos, donde Nery Domínguez fue una de las principales caras de los azules.

De esta manera, se espera que diversas caras nuevas sean vistas en la oncena de la U. Entre ellos, el mencionado Matías Zaldivia, quien buscará hacerse un lugar entre una zaga central que, anticipadamente, se ve destinada para Nery Domínguez y Luis Casanova.

Otro debut interesante será el de Leandro Fernández. El delantero argentino viene de anotar seis goles en los partidos de pretemporada que han disputado los estudiantiles a puertas cerradas. Por otra parte, Federico Mateos, proveniente de Ñublense, buscará establecerse rápidamente como una de las principales cartas del mediocampo.

Teniendo todo esto en cuenta, lo más probable es que la Universidad de Chile presente la siguiente alineación para disputar el encuentro: Garrido; Andía, Casanova, Zaldivia, Castro; Gallegos, Ojeda, Mateos; Lobos, Fernández, Huerta.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en el pasado Campeonato Nacional de 2022. En aquella ocasión, el partido terminó sin goles. Previo a dicho encuentro, el último triunfo registrado es para Coquimbo Unido en el mismo torneo de 2022, cuando derrotaron a los laicos por 1-0 con solitaria anotación de Nicolás Gauna en la agonía. Este triunfo de los piratas justamente se jugó en el mismo recinto que jugarán ambos equipos en unas horas.

El partido se disputará en la IV Región, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El duelo comenzará a jugarse a las 20:00 hrs. y aún quedan entradas disponibles, que se pueden adquirir vía ticketplus.

Cabe recordar que esta mañana los hinchas azules se levantaron con una excelente noticia, ya que la dirigencia del club anunció que el anhelado estadio será el siguiente paso a seguir entre los proyectos de la institución.