Federico Valdés ilusiona a los hinchas azules: “El sueño de Alexis Sánchez es jugar en la U, está super conversado”

Federico Valdés, expresidente de Azul Azul, se había mantenido un tanto alejado de los micrófonos deportivos. Con la Universidad de Chile, bajo su mandato, consiguió la histórica Copa Sudamericana 2011, en un equipo adiestrado por Jorge Sampaoli y con figuras como Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. Este jueves Valdés volvió a hablar de la U y lo hizo recordando un viejo anhelo.

El exmandamás no ha olvidado el supuesto deseo de Alexis Sánchez de jugar en los azules. “Es el sueño de Alexis jugar en la U, está super conversado. Lo que pasa es que todavía está jugando en Francia y a muy buen nivel”, comenzó diciendo a Radio ADN.

Además, aseguró que eso generaría que muchos niños se conviertan en hinchas de la Universidad de Chile: “Si Alexis cerrara su carrera con dos años en la U, habría una gran cantidad de niños que se harían hinchas de la U. Eso es algo que se proyecta para toda la vida, uno no se cambia de equipo”.

Mauricio Isla, Eugenio Mena y Marcelo Díaz

Sin embargo, Valdés también tuvo palabras para la situación de Mauricio Isla, quien también se especulaba con que quería jugar en la U, pero terminó recalando en la Universidad Católica: “Lo que pasa es que Mauricio Isla es un gran jugador, que se identifica con la U, no hay ninguna duda, pero no es Alexis. Nadie es Alexis”.

El expresidente no ocultó su decepción por los casos de Marcelo Díaz y Eugenio Mena, a quienes le habría gustado verlos otra vez en la CDA: “Estos otros sí fueron de la U y yo esperaba que terminaran acá, al menos uno o dos años (...) Me da pena. Me hubiese gustado tener Marcelo Díaz o al Keno Mena en la U”.

Por último, mostró su esperanza de que con otros nombres emblemáticos de la campaña de 2011 como Vargas y Aránguiz no ocurra lo mismo que con los dos casos anteriores: “Espero que Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, cuando vuelvan a Chile, vuelvan a la U. Sería terrible que no fuera así”.