Una casa deluxe y un avión 24/7: la lista de lujos que tendrá Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo vive sus primeros días como jugador del Al Nassr. A los 37 años, el astro portugués firmó un contrato millonario. En el club de Arabia Saudita recibirá US$ 212 millones anuales hasta 2025, una cifra estratosférica que se suma a las que ya ha acumulado en sus pasos por clubes del nivel del Manchester United, el Real Madrid y la Juventus y, naturalmente con un nivel de exigencia menor al que tuvo que enfrentar mientras integraba esos clubes, que forman parte de la elite del fútbol mundial.

El cuantioso contrato no es la única regalía que CR7 percibirá en el país asiático. Como dinero no le falta, llegó en un vuelo privado a Riad para instalarse en un hotel de lujo junto a su familia. No están solos. Como una de las principales preocupaciones era la seguridad, viajó con un grupo de asistentes y, además, contrató los servicios de una empresa de vigilancia, que incluye, naturalmente, guardaespaldas para él y sus más cercanos. A su llegada, de hecho, los aguardaba un fuerte dispositivo para evitar cualquier contratiempo.

El vínculo con Arabia Saudita superará con largueza la extensión del contrato que CR7 suscribió como futbolista. Su arribo también está relacionado con uno de los grandes objetivos del país petrolero: quedarse con el Mundial de 2030, al que también aspira Sudamérica, en una candidatura que incluye a Chile; y Europa, precisamente con la alianza entre España y Portugal. “Asumió importantes contratos publicitarios, presencias en eventos para la promoción de Arabia Saudita y asumir la imagen de esa candidatura a la organización del Mundial que buscan para 2030 o 2034″, explica el medio español Marca.

“Quiero transmitir una visión diferente del país y del fútbol aquí, y por eso he aceptado este reto. Es una gran oportunidad, no sólo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal y Brasil intentaron ficharme”, justificó al firmar.

Cristiano Ronaldo, su mujer y uno de sus hijos, en su presentación en el Al Nassr (Foto: AP)

Lujos

Cristiano vivirá cerca del campo de entrenamiento del Al Nassr. Lo hará, naturalmente, en una zona residencial del más alto nivel. En la revista española Hola describen que se se trata de una “residencia deluxe, con todas las comodidades imaginables”. Sus hijos asistirán a un colegio que también responde a esa categoría. La matrícula cuesta unos US$ 23 mil por año, una cifra que, en función de los millonarios recursos que acumula y los que ingresará con este nuevo vínculo no tendrá problemas para solventar.

Hay más. CR7 dispondrá de un avión para realizar los desplazamientos que estime, incluso si quiere viajar a Europa y, por cierto, un completo equipo de asistentes, siempre dispuestos para satisfacer los requerimientos de su mujer, Georgina Rodríguez, y de sus hijos.

A toda esa lista se sumarán, con certeza, los obsequios que suelen realizarles los multimillonarios dueños de los clubes a las figuras en función de sus actuaciones. Normalmente, se trata de joyas o de vehículos de alta gama.

Ciertamente, su nuevo club estará, literalmente, a sus pies. El luso cree que todo está bien. “Este es un contrato único, porque soy un jugador único. Mi familia está contenta y me apoyan. En Arabia están muy contentos con mi llegada y la de mi familia. La bienvenida ha sido espectacular”, evaluó.