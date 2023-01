Cristóbal Campos revela el drama que vive en la U: “Llevo 10 meses pasándolo así, no me correspondía abandonar el barco”

“Me siento bien, quería estar acá, quería estar de vuelta donde soy feliz y me siento pleno. No quería estar en otro lugar no que fuera en el club, con todo el ambiente nuestro. Además, trabajar y entrenar me hacen bien”, es lo primero que dice Cristóbal Campos en una improvisada rueda de prensa.

El portero de Universidad de Chile habla por primera vez de su ausencia en el duelo con Coquimbo, del cual se restó por “motivos personales”, y explica las razones que tuvo para no viajar junto a sus compañeros. “Es una situación es muy personal y llevo 10 meses pasándolo así, no me correspondía abandonar el barco. Yo soy el primero en dar la cara, el que quiere estar el fin de semana y si tengo que ir al frente por alguien, le voy a hacer”, dijo el canterano del Romántico Viajero.

Y si bien no ahondó en las razones, sí detalló que está en tratamiento para superar sus inconvenientes y cuál es el motivo de hacerlo en este momento. “No quería abandonar la situación que estábamos viviendo como club, de estar peleando allá abajo y quería estar en cancha. Soy de los primeros que quiere jugar y quiere ser titular, tengo que estar a disposición de lo que es el club y el técnico, para demostrarle que voy a poner la cara por el equipo, sea la posición que sea”.

FOTO: FELIPE VENEGAS/AGENCIAUNO

Y es aquí dónde su espíritu guerrero sale a relucir, ya que Campos no se complicó con el acuerdo que alcanzó Azul Azul con Cristopher Toselli para que vista los colores del Romántico Viajero por toda la temporada 2023. “Siempre estaré preparado para competir y buscar el bien de la U. Tengo los mismos intereses que el club, que es lograr cosas.... al menos meternos en una copa internacional... por lo que la persona que llegue, el arquero que llegue debe venir a aportar su granito de arena y uno debe pensar que si se prepara bien, no dependerá de quien llegue o no llegue. Esto es trabajo y quién esté al 100% siempre va a tener la posibilidad de jugar y el profe pondrá a quién esté mejor preparado”, enfatizó.

Acto seguido, el joven futbolista concluyó: “Ahora debo prepararme, ganarme un puesto en la U, porque no es lo mismo haber viajado desde el principio... No corresponde ocupar un lugar sin cumplir mi rol o no tener consecuencias por no haber estado en los entrenamientos. Eso lo tengo claro. Debo trabajar ahora, competir y tratar de ganarme el puesto”.