Un juvenil menos en la U: Pellegrino corta a Bastián Tapia y el defensa firma en Audax Italiano

Mientras Universidad de Chile sigue preparándose para enfrentar la temporada 2023 con una serie de partidos amistosos, Mauricio Pellegrino comienza a tomar decisiones importante dentro del plantel.

Dentro de estas medidas hay una en particular que termina beneficiando a Audax Italiano. Según información recabada por El Deportivo, el defensor Bastián Tapia deja la escuadra universitaria para sumarse a la zaga de los floridanos.

Entre los objetivos del jugador para este cambio está el hecho de seguir sumando experiencia en la Primera División para que así logre potenciar su juego y regresar de la mejor manera posible a los laicos.

Uno de los aspectos que permitió la salida del juvenil de la U es la llegada de Matías Zaldivia, cuya experiencia en la retaguardia ha sido bien valorada. El debut del ex Colo Colo se dio en el pasado duelo contra Coquimbo Unido, en el que, pese a la derrota, no tuvo mayor responsabilidad en los goles.

“No es lindo empezar perdiendo, pero me deja tranquilo que las cosas que venimos trabajando se vieron en la cancha. Estos amistosos nos servirán de mucho para ir mejorando día a día”, expresó tras el partido.

“Estoy muy agradecido de la gente del club porque me hicieron sentir muy cómodos, a mis compañeros. Hay que mejorar muchas cosas, pero estoy muy cómodo en el club”, añadió.

Además, en Audax Italiano Tapia tendrá la posibilidad de reencontrarse con uno de los ídolos de los azules, pues en la escuadra itálica hace algunos días fue presentado como incorporación para 2023 Marcelo Díaz.

Allí el volante explicó el motivo por el que terminó en La Florida y no junto a los azules. “Audax es el club que me quiso desde un comienzo, cuando llegué al país. Quería disfrutar, ser feliz, reencontrarme con mi familia. Dije que iba a jugar donde me quisiera. Audax mostró mucho interés por tenerme, otros equipos también quisieron contar conmigo y se los agradezco”, expuso.

“Audax hizo las cosas bien. Hablé con el entrenador, me dio mucha confianza y el equipo mostró un real interés”, añadió.