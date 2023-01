Matías Zaldivia en su debut con la U: “Hay que mejorar muchas cosas, pero estoy muy cómodo en el club”

Los ojos no solo estaban puestos en el estreno de Mauricio Pellegrino en la banca estudiantil. Uno de los nombres que despertaba más interés para el partido de este miércoles entre la Universidad de Chile y Coquimbo era el de Matías Zaldivia, quien debutaba con los del CDA tras su arribo desde Colo Colo. Pese a la derrota, el defensor no tuvo mayores responsabilidades en el 0-2 en contra ante Los Piratas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Una vez terminado el duelo, el argentino no dramatizó la derrota en este estreno, pese a que reconoce que nunca es bueno un comienzo así: “No es lindo empezar perdiendo, pero me deja tranquilo que las cosas que venimos trabajando se vieron en la cancha. Estos amistosos nos servirán de mucho para ir mejorando día a día”, dijo a TNT Sports.

Pese a las pifias que recibió por parte de los hinchas azules en la previa del duelo de este miércoles, el jugador de 31 años dijo después del partido estar cómodo en el club: “Estoy muy agradecido de la gente del club porque me hicieron sentir muy cómodos, a mis compañeros. Hay que mejorar muchas cosas, pero estoy muy cómodo en el club”.

Físicamente bien y con ganas de que comience el torneo

El ex Colo Colo declaró que se sintió bien en lo físico tras jugar todo el encuentro ante Coquimbo, luego de un 2022 en el que sufrió más de una lesión, las que no le permitieron consolidarse en la última línea del equipo de Gustavo Quinteros: “Físicamente estoy muy bien, estoy muy contento en ese sentido porque me sentí bien y sumé 90 minutos“.

Por último, el nuevo refuerzo azul mostró sus ansias porque comience a disputarse el Campeonato Nacional: “Solo pienso en el equipo, en mejorar, tengo ansias que empiece el torneo y que nos vaya bien en todo, porque tenemos un gran grupo”, cerró.