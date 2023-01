Se suma a Thiem y Musetti: Christian Garin dirá presente en el Chile Open 2023

Santiago ya tiene a su primer confirmado nacional. Se trata de Christian Garín (85°), quien durante la mañana de este viernes fue anunciado como jugador del cuadro principal del Chile Open 2023. De esta forma “Gago” volverá a San Carlos de Apoquindo para levantar por segunda vez el único torneo ATP 250 que tiene el país.

Garin además intentará dejar atrás las malas sensaciones que entregó en la edición 2022 del torneo, donde cayó en su debut ante Alejandro Tabilo por doble 6-3. En aquella oportunidad el nortino venía con problemas físicos evidentes, los cuales no le permitieron mostrar su mejor versión y por tanto no poder defender el título conseguido en 2021.

Y es que San Carlos de Apoquindo también ha sido un lugar de celebraciones para Garin. Hace dos años consiguió levantar el título en un torneo que se jugó en formato burbuja y que lo tuvo enfrentando a jugadores como al peruano Juan Pablo Varillas, el colombiano Daniel Galán y al argentino Facundo Bagnis.

Para 2023 en cambio, el torneo suma tres jugadores confirmados, los cuales dos son europeos. Se trata de Dominic Thiem (113°) y Lorenzo Musetti (31°), dos tenistas totalmente opuestos, pero que acaparan la atención del público local.

Por un lado está el pupilo de Nicolás Massú y ex 3 del mundo, quien buscará sumar puntos en Sudamérica para poder volver de una vez por todas a los mejores puestos del ranking, cosa que no ha conseguido desde su lesión en la muñeca. De todas formas, el campeón del US Open 2020 viene mejorando su nivel y quizás con un buen Australian Open llega encendido para levantar el 18° título de su carrera en Santiago.

Musetti en cambio está en su mejor momento. Tras un 2022 explosivo, donde consiguió ganar el ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 DE Nápoles, el italiano de 20 años jugará por primera vez la gira sudamericana y con cartel de estrella. Dentro de los jugadores de la Next Gen es uno de los más interesantes y su presencia asegura espectáculo en la capital.

El Movistar Chile Open 2023 se realizará entre el 27 de febrero y el 5 de marzo en las canchas del estadio de San Carlos de Apoquindo y las entradas todavía no salen a la venta.