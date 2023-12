Volver a los 17, después de vivir un siglo: en España ponen en duda la edad de ‘incipiente’ figura de Camerún

Wilfried Nathan Douala es una de las novedades en la lista de Rigobert Song para la participación de Camerún en la Copa de África, que se desarrollará en Costa de Marfil. El torneo continental parte el 13 de enero, pero en todo el planeta ya está instalada la controversia. Mientras la federación que alberga a los Leones Indomables lo presenta como un incipiente jugador de 17 años, en el resto del mundo reinstalan una duda que ha perseguido desde siempre a los combinados de ese lugar del mundo: la real edad de los deportistas que los representan en las competencias internacionales.

Si bien para este caso la consideración no pasa de ser anecdótica, dado que en el certamen no existe la limitación de edad que opera para los torneos juveniles, la controversia no tardó en producirse. La incredulidad en torno a la real fecha de nacimiento del futbolista, quien pertenece al Victoria United, se toma las coberturas periodísticas a nivel internacional.

Las dudas

En España, por ejemplo, no vacilan en instalar el debate. “Según los datos de la Federación de Camerún, Wilfried Nathan Douala nació en 2006 y debutará con la Selección absoluta con 17 años. De hecho, ha sido convocado por el combinado nacional dirigido por Rigobert Song para la Copa África de Costa de Marfil que se inicia el próximo 13 de enero”, expone Marca.

Luego, entra en el centro del problema. “Hasta ahí todo normal... hasta que aparece la imagen del jugador, que, por mucho, no aparenta tener esos 17 años oficiales. Por tanto, ya se puede decir que es la primera polémica de una Copa africana que suele traer noticias de este tipo al inicio del torneo, si bien, en este caso, al ser un torneo absoluto, no hay edad límite por arriba ni por abajo, lógicamente”, sostiene la misma publicación.

Figura

Douala, al menos desde el punto de vista oficial, es una de las principales figuras jóvenes que presenta la selección camerunesa. De hecho, según esa misma perspectiva, es uno de los jugadores emergentes a los que habría que seguir con especial atención.

Camerún llega al torneo a discutir la supremacía de Senegal, el último campeón de la Copa de África. Además de la esperanza en Douala, depende del rendimiento de otros jugadores de gran nivel, como André Onana, cuya presencia sigue en entredicho, Zambo Anguissa (perteneciente al Napoli), Choupo Moting ( de las filas del Bayern Múnich) o Toko Ekambi, quien optó por dejarse llevar por la tentación del fútbol saudí, después de haber actuado en las ligas de España, en el Villarreal, y Francia, donde defendió al París FC, al Sochaux, al Angers, al Lyon y al Stade Rennais.