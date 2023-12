Nuevo giro en el escándalo del atletismo: se declara admisible recurso de Ximena Restrepo y se ordena revisar el caso

El atletismo nacional no encuentra tranquilidad. El proceso investigativo contra Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo, por sus comportamientos durante los momentos previos al relevo 4x400 femenino de Santiago 2023, ha vivido un nuevo giro y con eso las aguas vuelven a agitarse. El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) ha declarado admisible un recurso de revisión del caso.

La solicitud viene directamente desde el abogado que representa a ambos acusados, quienes en una primera instancia habían sido castigados por el Comité de Disciplina y Ética de la Federación Atlética de Chile. Desde FEDACHI las sanciones habían sido incluso emitidas, pero el letrado logró pausar todo. Primero con una orden de no innovar y ahora con esta nueva solicitud.

De esta manera todo lo dictado por el ente del atletismo nacional queda en veremos. Ni la carta de amonestación, ni las disculpas públicas que debía ofrecer Restrepo están aseguradas. La imposibilidad de formar parte de delegaciones nacionales durante un año para Gajardo, tampoco.

La situación quedará en manos del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, quienes a través de un documento al que tuvo acceso El Deportivo, informaron a las partes de esta nueva determinación en el caso más mediático del deporte chileno durante 2023.

El ente fiscalizador ya trabaja en el asunto. Como primeras medidas solicitaron una copia de todos los escritos, recursos y resoluciones recaídos al Comité de Disciplina y Ética, así como el detalle del reglamento de funcionamiento interno de dicho Comité.

Eso sí, el punto que más destaca es que el CNAD cita para el día 15 de enero del 2024 a los integrantes la Comisión de Disciplina y Ética de la FEDACHI para “resolver las consultas relacionadas con el caso de marras, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, letra b, del Decreto Supremo 1 de 2015 del Ministerio del Deporte”.

Con los antecedentes solicitados, además de las declaraciones que se emitirán el 15 de enero, el CNAD deberá determinar si se hace un nuevo juicio y se dicta otra sentencia o si se mantienen los castigos y medidas emitidas tras la investigación interna de FEDACHI.

Todo esto sucede a solo semanas después de que la propia Federación Atlética de Chile haya plasmado su malestar por la intromisión del ente fiscalizador en el proceso, pese a que su rol es precisamente ese. Tras una primera determinación, en la que el CNAD aceptó la orden de no innovar, los representantes del Comité de Ética publicaron duros comunicados en redes sociales, dando a entender que incluso desconfiaban del proceso iniciado por la organización de mediación.

“Hay un malestar por poner en duda el accionar del Comité y la verdad es que me parece apresurado, porque nosotros en primer lugar no hemos iniciado ningún proceso en términos de ir al fondo del asunto. Lo único que hicimos fue acoger la presentación escrita de un abogado y en mérito de los antecedentes, y haciendo uso de nuestras facultades, decretamos una orden de no innovar mientras nos hacen llegar los documentos y los antecedentes que solicitamos respecto a la investigación”, fue una de las respuestas que emitió Eduardo Árevalo, presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, en una entrevista con La Tercera luego de las acusaciones por parte de FEDACHI.

Ahora, nuevamente aceptan una solicitud por parte de la defensa de los acusados. Ahora no solo para no innovar, sino que derechamente para evaluar el procedimiento y la investigación en contra de Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo, quienes son acusados de un comportamiento indebido en la previa del relevo 4x400 femenino de Santiago 2023. En el caso de la mamá de Martina Weill se le apunta por comentarios racistas, así como presiones para dejar fuera de la prueba a una atleta chilena. Por otra parte, el entrenador de la posta es apuntado de respetar las marcas para conformar el equipo titular.