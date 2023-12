Gabriel Jesús revela el día en que Guardiola lo hizo llorar: “Ni siquiera comí ese día”

Los jugadores que han estado bajo el mando del técnico Josep Guardiola no dudan en reconocer sus infinitas capacidades. Sin embargo, también confirman su especial carácter. Exigente en la cancha y fiel a su versátil método, que muchas veces dejen a los propios futbolistas.

Así ocurrió con Gabriel Jesús, el delantero brasileño que el entrenador oriundo de Sampedor convenció de dejar Palmeiras para fichar en su Manchester City, en 2017. Incluso, habló hasta con su familia y entorno para lograr el sí del paulista.

Y aunque el paso del atacante trajo mucho suceso a su carrera, también reconoce que el entrenador europeo tiene un estilo que, si el atleta no sabe comprender, puede llegar hasta las lágrimas. Así lo relató el ariete que hoy juega en Arsenal de Londres.

En la víspera del partido contra el PSG por la fase de grupos de la Liga de Campeones en 2021, el lateral Oleksandr Zinchenko, quien actualmente es compañero del delantero en el Arsenal, fue el elegido para el ataque en lugar del brasileño.

“Es una cosa de locos. El día anterior no puso a Zinchenko a entrenar en ataque. Yo estaba entrenando como delantero. Zinchenko incluso bromeaba conmigo. Dos horas antes del partido hay una charla, da el equipo, luego comemos, descansamos y dio al equipo. Ni siquiera comí. Fui directa a mi habitación llorando, llamé a mi madre: ‘Me quiero ir’. Me voy a casa’”, recordó Jesús al programa Denílson Show.

Incluso, el jugador aclaró que ni siquiera participó en el calentamiento de ese partido, estaba muy enojado. En el mismo partido, Gabriel entró en la segunda parte y decidió la remontada ante el PSG, con un gol y una asistencia en la victoria 2-1.

“Dije: ‘Yo lo aguantaré’. El partido terminó 0-0 al descanso. A los cinco minutos de la segunda parte, Mbappé marcó el gol. Luego Guardiola me llamó. Luego entré, hice una asistencia y marqué un gol y le dimos la vuelta. En el otro partido pensé que iba a jugar y no lo hice. Esto pasaba muchas veces con él. Y no es fácil. Es muy difícil”, explicó el atacante.

Rumbo a Arsenal

El delantero recordó ese momento para ejemplificar los constantes cambios que realiza Pep Guardiola. Este fue uno de los motivos que le llevaron a fichar por el Arsenal en junio de 2022, donde tendría una mayor trayectoria como titular y en la posición que quería, como delantero centro y número 9.

Sin embargo, también advierte que tuvo una gran relación con el técnico y dice que mejoró mucho bajo su mando. Así también, la rigidez de sus esquemas le hizo cuestionar las decisiones del exigente técnico del Manchester City.

“El único roce que tuve con Guardiola fue ese, muchas veces esperar. No tenía siquiera quen preocuparme por no tocar la pelota, por no participar en el juego. Siempre me preguntaba esto y me molestaba. Hubo un partido en el que toqué el balón tres veces en la primera parte. Me estaba volviendo loco. Quiero jugar, quiero participar, me dije”, expresó el futbolista de 26 años-

Gabriel Jesús marcó 95 goles en 236 partidos con el Manchester City. Ganó 11 títulos con el equipo. En su despedida, Pep Guardiola dijo que el delantero brasileño “quizás sea la persona más simpática” con la que trabajó en su vida.