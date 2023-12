Reuniones por zoom y presenciales: la ANFP se junta con Ricardo Gareca y acorta la lista de candidatos para tomar la banca de la Roja

La ANFP se cierra en la búsqueda del entrenador. Por estos días, en la sede de Quilín, no se habla de otra cosa que de la lista de candidatos que deberá ser presentada por la comisión que comanda Rodrigo Robles, el gerente de selecciones, al directorio que comanda Pablo Milad. Los miembros más optimistas de la mesa de la casa del fútbol quieren al nuevo estratega de la Roja adulta sentado en las graderías del Preolímpico Sub 23, que se jugará a fines de enero, en Venezuela, y que tendrá a cargo a Nicolás Córdova. El plazo fatal, sin embargo, es el 18 de febrero, justo un mes antes de la fecha FIFA.

En este sentido, Rodrigo Robles alista el informe definitivo que le será presentado al directorio para que tome una decisión. Para lograrlo se diseñó un método que busca entregarle las mejores alternativas, con la colaboración activa del Departamento de ID, Scouting y Análisis de la Roja dirigido por Marko Biskupovic. Este sistema busca, entre otros temas, que el nuevo cuerpo técnico pueda brindarle continuidad al proceso de renovación generacional de los jugadores, impulsando el trabajo formativo que está haciendo Nicolás Córdova con las selecciones juveniles.

El candidato que más genera adhesión entre los hinchas es Ricardo Gareca. En el directorio, sin embargo, hay algunos que dudan del manejo del estratega por cómo se dio su salida de la selección incaica. Varios directivos, incluso, insisten en la posibilidad de mantener a Nicolás Córdova en el cargo, pese a que este último se borró públicamente de la carrera por ser el DT en las redes sociales.

Con el Tigre se ha avanzado, pero bajo ningún punto está cerrado. Con el exestratega de la selección peruana hubo una reunión presencial durante los últimos días. En la cita, el argentino reconoció su interés de dirigir a la Roja, tal como lo había dicho hace unas semanas: “Me interesa Chile para trabajar en algún momento. Tenemos montado algo para la Selección. Ya tengo un equipo de trabajo para la Selección”.

Más allá de la intención, Robles aún no llega a negociar el aspecto económico con el Tigre. Este punto es uno de los que genera temor en la ANFP ya que en Perú recibía cerca de US$ 4, 3 millones cada 12 meses. En Quilín tienen resuelto el presupuesto para tentar al DT bordea los US$ 2,5 millones anuales para él y su cuerpo técnico. Ese es el tope disponible en la entidad que rige al fútbol chileno para fichar a un cuerpo técnico. El presupuesto disponible para el nuevo cuerpo técnico será parecido al que se destinaba a Berizzo y su staff: US$ 2,3 millones anuales. Cualquier rebaja es vista como una ganancia.

En Perú ya dan por hecho que Gareca será el entrenador de la Selección Chilena. Foto: Pool FPF/AgenciaUno.

Gareca, por su parte, avisó que sus servicios son altos. Incluso, dio a conocer que mantiene una millonaria alianza comercial con la filial peruana del banco Scotiabank, lo que le impide ligarse en términos publicitarios a otra empresa del rubro. En Chile, el banco oficial de la Selección es el BCI. Y eso se traduce en la presencia de la marca en todos los espacios que ocupa la Roja y, naturalmente, en su indumentaria. Además, ha suscrito otros convenios de la misma naturaleza. En total, se embolsa unos US$ 600 mil por ese tipo de compromisos, que buscará compensar de alguna forma ante la eventualidad de tener que romper esas alianzas.

Pablo Milad, por su parte, ha instido en que se debe a escuchar otros candidatos. “Hoy en día hay muchas ofertas. Como dije hace un tiempo atrás, hay muchos interesados por dirigir a nuestra selección”, dijo hace unas semanas. Luego se dio el tiempo de responder precisamente las palabras del mencionado Gareca: “Me alegra que él esté armado, nosotros estamos haciendo un proceso, no tenemos prisa, pero estamos sin ninguna pausa. Es uno de los candidatos porque es el hombre del mercado”, reconoció Milad.

Los otros candidatos

Hasta el momento, los acercamientos solo han sido de manera informal. No hay ninguna oferta sobre la mesa. La lista de entrevistados ha sido larga, en la que incluye llamadas telefónicas, por zoom y hasta presenciales, como en el caso de Ricardo Gareca.

Por lo mismo, en la ANFP no se quieren apurar en tomar una decisión. “El proceso se ha mantenido en el formato y plazos estipulados por la gerencia de selecciones, y será a partir de los primeros días del mes de enero que se comenzará a tomar contacto con los principales candidatos que se han informado al directorio de la Federación. El objetivo es que este nuevo cuerpo técnico llegue con el tiempo adecuado, para que dirija en la fecha FIFA de marzo de 2024″, explican desde la ANFP.

Uno de los postulantes que toma fuerza es Gabriel Milito. El ex O’Higgins de Rancagua en la temporada 2017 y 2018, quedó libre en agosto del presente año tras una destacada campaña en Argentinos Juniors. Ya conoce a Rodrigo Robles, el gerente de selecciones de la Roja, ya que ambos compartieron durante su paso por la Sexta Región. Si bien en su paso por el cuadro chileno no fue positivo (con un 43% de rendimiento en 31 partidos dirigidos) su última experiencia en Argentinos Juniors fue destacado: en 135 duelos, logró 58 victorias, 33 empates y 44 derrotas.

Además, en la lista se tomó contacto con Luis Zubeldía, quien está en la lista de Colo Colo para reemplazar a Gustavo Quinteros. El entrenador de 42 años ha tenido diversas experiencias en el fútbol sudamericano, entre las que destaca su último paso por Liga de Quito de Ecuador. A ello, se suma su experiencia en el Deportivo Alavés de España. Junto con su segundo paso por la LDU también ha tenido la oportunidad de estar en Barcelona de Ecuador, Lanús, Racing, Cerro Porteño, Independiente de Medellín y Santos Laguna de México.

Otro de los entrevistados fue César Farías. El venezolano entregó detalles de su plan de trabajo y, de igual manera, se defendió del castigo que recibió tras agredir a dos jugadores mientras dirigía al Aucas. Su rabieta provocó que fuese despedido en Ecuador. Hoy, sin embargo, su nombre toma fuerza en Universitario de Perú.

Finalmente, la lista la cierran José Pékerman, Eduardo Coudet y Miguel Herrera, quienes dieron a conocer sus formas de trabajo y las intenciones que tendrían en caso de llegar a ser los escogidos para reemplazar a Eduardo Berizzo.