La U busca dar el golpe del mercado y se comunica con Racing para fichar a Gabriel Arias

Lo que en su momento fue sólo un sueño, esta semana podría transformarse en realidad. Es que la gerencia técnica de Azul Azul, encabezada por Manuel Mayo, se comunicó con su par de Racing de Avellaneda para comenzar las negociaciones por el pase de Gabriel Arias.

Y si bien el portero que llegó a mediados de 2018 a la Academia ya entregó su visto bueno a las conversaciones, pues desde el Centro Deportivo Azul informaron que desea cambiarse a la U, la transacción no será fácil: Arias tiene contrato vigente con los transandinos hasta diciembre de 2025 y no lo quieren soltar si no hay dinero de por medio.

Un problema gigante para la regencia de Universidad de Chile, puesto que hoy la sociedad anónima no cuenta con el dinero para una gran contratación y parte de lo presupuestado ya se lo gastó en las contrataciones del técnico Gustavo Álvarez, Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero y la renovación del vínculo de Cristopher Toselli.

El hombre que por ahora es el dueño del pórtico estudiantil y podría quedar sin competencia si es que finalmente se concreta la salida de Cristóbal Campos, el cual no está bien evaluado por la concesionaria que preside Michael Clark.

Hablan de incertidumbre

La situación de Arias en el otro lado de la cordillera no pasa desapercibida. Es que la llegada de Gustavo Costas a la banca de Racing generó ruido en la plantilla, pues lo primero que dijo es que buscaba un hombre para que le pelee el puesto a Arias.

Y si bien el seleccionado chileno no le teme a la competencia, incluso tiene claro que en el CDA debe sentar a Toselli si desea jugar, no le agrada tener un panorama incierto y por eso escuchó la oferta de los representantes de la Casa de Bello. La misma que posee la aprobación del nuevo DT, Gustavo Álvarez, y que debiese acelerarse en las próximas horas.

“Arias analiza la posibilidad de abandonar el club después de cinco temporadas, aunque todavía no tomará una decisión porque sigue de vacaciones”, informaron en TyC Sports, mientras que otros medios -como radio Continental- dan por hecho que el guardameta se vestirá con los colores del Romántico Viajero la temporada venidera.

El nacionalizado chileno se transformó en un referente de Racing y en varios juegos portó la jineta de capitán. Además, ha ganado cuatro título en su actual entidad: Primera División (2019), Trofeo de Campeones (2019 y 2022) y la Supercopa Internacional (2023).

A eso se le agrega que fue titular indiscutido en los 37 partidos que se han disputado este año en la Liga Profesional Argentina y tiene el mismo registro en los 9 compromisos de la Copa Libertadores que tuvo en la temporada que se va. Sumando así, sin contar otras competiciones ni amistosos, 4115 minutos en el campo de juego.