El Sifup advierte que no se jugará el Torneo con seis extranjeros: “Esto es una postura de nueve instituciones que buscan negocios, que buscan favorecer a alguien”

El Sifup estalla. La entidad gremial se resiste a la medida más llamativa que anunció la ANFP en el marco del Consejo de Presidentes de Clubes: en 2024, los clubes podrán utilizar a seis jugadores extranjeros en los partidos. Dicho de otra forma, por primera vez en la historia del balompié nacional, en un partido podrá haber más jugadores nacionales que foráneos.

La organización que agrupa a los jugadores se pone en pie de guerra. Y, concretamente, anuncia una firme oposición a la determinación. Para definirlas, comenzó la comunicación con los capitanes y delegados de los equipos que conforman la instancia para discutir sus decisiones más trascendentes.

Este martes, en la ANFP, Pablo Milad, el presidente de la sede de Quilín, se reunió con Gamadiel García, el timonel del Sifup. Conversaron sobre las diferencias que existe entre ambas partes, que amenaza con el Torneo Nacional 2024, que se iniciará a mediados de febrero.

Una vez finalizada la cita, Gamadiel García se refirió a la postura del sindicato que representa. “El problema no es el directorio de la ANFP, es el consejo de presidentes. El consejo de presidentes creativo, que todos los años nos sorprende. Esta vez no es algo distinto a lo que vivimos el año anterior, pero no solamente está la problemática de los seis extranjeros. Tenemos problemáticas de contrato en Primera B y Segunda Profesional. Todos esos puntos se tienen que solucionar antes que empiecen el torneo, o tendremos que llamar a nuestras bases, ser consecuentes, y el torneo no podría empezar”, dice el exfutbolista.

García endurece su discurso. “No habría primera fecha si hay seis extranjeros. El fútbol chileno da para eso. Primero por un tema de competencia, porque en nuestro territorio no hay ningún país que tenga más de seis en cancha. No se condice con tema económico considerando los montos y sueldos que ganan los extranjeros, no sería un ahorro para la liga”, agrega.

En relación a la postura de la ANFP, García asegura que nadie es capaz de justificar la decisión de aumentar los seis extranjeros. “No hay ninguna postura, no hay ninguna base, ningún argumento empírico para señalar que los seis extranjeros en cancha vas a poder competir en terreno internacional. No se condice con lo económico, tampoco. Esto es una postura de nueve instituciones que buscan negocios, que buscan favorecer a alguien, pero no es el fútbol. Esta postura del consejo de presidentes no beneficia a nadie”, cierra.