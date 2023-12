El palo de Claudio Bravo a Eduardo Berizzo: “Las carreras de ambos hablan por sí solas, cómo salió uno y cómo sigue otro”

Como ya es costumbre, Claudio Bravo nunca pasa inadvertido. De paso por Chile, el portero del Betis no perdió la oportunidad para comentar la actualidad del fútbol chileno.

Fiel a su estilo, directo y frontal, el oriundo de Viluco no renunció a la opción de vestir la camiseta de la selección chilena. Si bien se encuentra lesionado, situación que lo tendrá cerca de un mes sin jugar en España, el arquero no renunció a su idea de volver al equipo nacional.

“Siempre he querido contribuir, apoyar. Para estar en una selección tu nivel siempre tiene que ser alto. Si no tienes la posibilidad de estar no es una determinación que vaya por mi cuenta, sino que de la persona que esté a cargo”, expresó el excapitán de la Roja.

Asimismo, agregó que “hoy me siento tranquilo, satisfecho y orgulloso por lo que me ha tocado vivir a lo largo de tantos años en la selección. A futuro, si se da la posibilidad, seguiré pensando igual. Siempre intento querer ayudar desde donde me toque, pero para estar en una selección el nivel te tiene que llevar ahí”.

Incluso, Bravo abordó la posibilidad de jugar la próxima Copa América de 2024, la cual se disputará en Estados Unidos, el país donde el equipo chileno logró la Copa Centenario en 2016.

“Es un país que me trae buenos recuerdos. Pero lo primero es volver a competir tras salir de la lesión, estar en plenitud. Después, veremos qué es lo que pasa. Si me toca estar bien, compitiendo y con ganas de seguir al máximo nivel… ¿Por qué no podría ser una ayuda?”, dijo el meta de los andaluces.

No piensa en el retiro

Claudio Bravo tiene contrato con el Betis de Sevilla hasta junio del próximo. Un vínculo que se extendió por pedido expreso del técnico Manuel Pellegrini, quien reconoce al chileno como uno de los líderes del equipo.

Sin embargo, medios hispanos insisten en el posible retiro del jugador quien, incluso, podría formar parte del cuerpo técnico del cuadro andaluz. Una situación que fue desmentida a El Deportivo por el entorno del Ingeniero.

Pero el meta se lo toma con calma. Sabe que aún le queda tiempo en el fútbol. Sobre ese aspecto, el exarquero de Manchester City tampoco descarta volver a jugar en el campeonato chileno.

“Sinceramente, me siento preparado hasta junio. Opciones de volver al país no me van a faltar. Donde sea, intentaré hacer lo mismo que me ha tocado hacer muchos años. No le cierro la puerta a ninguna institución. Donde me sienta valorado, intentaré ir y hacer las cosas bien”, dijo Bravo.

Palos para Berizzo

La relación del portero con la selección chilena ha sido traumática en el último año. Su negativa de venir a los amistosos de junio, contra Cuba y República Dominicana, marcó el devenir del jugador, quien no fue considerado por el renunciado técnico Eduardo Berizzo en las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Consultado si fue una falta de respeto del técnico argentino, Bravo se limitó a comparar el presente de cada uno de los involucrados. Aunque dejó un claro mensaje: “el tiempo da la razón”.

“Mi carrera habla por sí sola, no tengo por qué decir si hubo falta de respeto. Las carreras de ambos hablan por sí solas, cómo salió uno y cómo sigue otro. No tengo que referirme más a ese episodio, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cómo hace las cosas. Al final, el tiempo te da la razón”, explicó el de Viluco.

Además, se refirió a la posible llegada de Ricardo Gareca con otro palo al Toto: “Si viene, bienvenido sea. Es un técnico que nos va a sacar un rendimiento mayor que el que estábamos teniendo, que era escaso. Pero si es Nicolás Córdova el que tiene que llevar a la selección al próximo Mundial, apoyaremos”.