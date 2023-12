¿Piensa en el retiro?: Pellegrini sorprende y aclara el futuro de Claudio Bravo

El Real Betis continúa preparándose para enfrentar un nuevo desafío en la Liga española. Este fin de semana el conjunto verdiblanco se enfrentará al Almería en el marco de la 15° fecha de la competencia hispana.

En la previa de este desafío, Manuel Pellegrini tomó la palabra para referirse a este encuentro y de paso salió a aclarar la situación de Claudio Bravo en el club.

Consultado sobre la posibilidad de que el portero nacional deje el fútbol al final de este año, fue enfático en resaltar que “no hay ninguna intención de que se retire en diciembre. Ni él quiere retirase, ni el cuerpo técnico quiere que se retire. Ya veremos cuando termine la temporada. Por ahora es jugador del Betis y no estamos buscando ningún cambio ni que termine su contrato el 31 de diciembre”, explicó el Ingeniero en conferencia de prensa.

También aprovechó de aclarar que de momento no han existido conversaciones con Bravo para que, tras dejar la actividad como futbolista se una al cuerpo técnico de Pellegrini como asistente.

“El es encargado de ver su futuro. Si quiere prolongar su carrera un año más, si quiere ser técnico… pero no está en alternativa que se incorpore el cuerpo técnico nuestro en estos momentos. Va a hacer los cursos, no ha empezado aún su carrera”, detalló.

Por lo mismo, reforzó que “su primera intención es seguir jugando y si no lo hace en un equipo que le convenga partirá haciendo todos sus cursos como técnico. No está en estos momentos la alternativa de integrarse a nuestro cuerpo técnico”, remarcó.

Claudio Bravo sufrió una lesión que lo aleja de las convocatorias del Betis.

Próximo desafío contra el Almería

Ya pensando en el duelo de este fin de semana contra el colista de la categoría, que aún no suma victorias, teniendo tres empates como máximo éxito, el Ingeniero planteó que “espero un partido complicado como todos en la liga española. El Almería no ha ganado y eso le hace más temible todavía porque pelearán por salir de esa situación. No hay que confiarse. Son colistas y si están ahí es porque problemas tienen, pero eso no significa nada si nosotros no hacemos un buen partido. Complicado, de visita y con un Almería que hará todo lo que pueda para conseguir la primera victoria”, comentó.

Luego, cuando le consultaron sobre los pobres números que tiene el equipo jugando como forastero, indicó que “siempre hay margen de mejora. El año pasado era justo al revés. Hago un resumen de la temporada y es positivo en todos los sentidos. No es el momento de valorar, pero el saldo es positivo en todas las competiciones. Con tres dorsales menos, un mediocentro de central en Europa… Hay cosas a mejorar, pero el balance es positivo. El objetivo es ganarle al Almería, de hacerlo, estaríamos fenómenos”, enfatizó.

Claro que también para este partido deberá recurrir a un equipo alternativo forzado por las lesiones que arrastra el plantel. “Además del golpe en la cadera, Nabil también tiene una dolencia muscular. Es normal por el desequilibrio de la lesión que tuvo y seguramente lo vamos a tener fuera un par de semanas”, explicó Pellegrini sobre el jugador sustituido al descanso el jueves en el partido en Praga y que aumenta a seis las bajas por motivos físicos.

“Tenemos de baja a Claudio Bravo, Youssouf Sabaly, Marc Bartra, William Carvalho y Rodri. Claudio y Bartra no van a estar hasta el próximo año. William y Rodri sí pueden estar recuperados la próxima semana”, detalló.