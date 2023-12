“Llama Boca y se mean, se van desesperados”: la airada reacción del presidente de Huracán tras perder a su DT

Lo que era un secreto a voces quedó completamente oficializado. Diego Martínez será el entrenador de Boca Juniors, al menos, por las próximas dos temporadas, la primera de ellas sin Copa Libertadores para el cuadro más popular de Argentina.

“Boca y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato”, anunció el club bonaerense en su cuenta de Instagram.

El técnico, quien ya estuvo en las divisiones inferiores del equipo de La Ribera, era el elegido de Juan Román Riquelme, quien fue electo como presidente del club más popular de Argentina, tras ganar las elecciones realizadas el pasado 17 de diciembre.

Una contratación que no estuvo exenta de polémica. Martínez, aparentemente, destrabó su salida de Huracán de Parque Patricios, cuadro con el que tenía contrato vigente y que había puesto trabas a la opción de que le levantaran a su DT.

Así quedó claro en las declaraciones del timonel del Globo, David Garzón, quien no pudo esconder su furia después de que el cuadro oro y cielo oficializara la llegada al club.

“Está bien, que vaya donde quiera. Es real. Llama Boca y se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros nos tenemos que hacer valer. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Son las reglas del juego”, explicó el mandamás del cuadro quemero a radio La Red.

Incluso, el máximo dirigente desconoció un acuerdo sobre la salida del DT: “acá no hay nada acordado, acá en Huracán estamos esperando que Martínez se presente, renuncie o se pague lo que se tiene que pagar… ¿Qué tiene que hacer? Pagar lo que le pide Huracán y mandar la renuncia. Hoy se tenía que presentar a hablar en La Quemita para renunciar o lo que sea”.

Asimismo, Garzón también arremetió contra Boca Juniors. Según su opinión, el cuadro que hoy dirige Román faltó respeto a una institución que tenía entrenador con compromiso vigente.

“Que un club anuncie la contratación de un técnico siendo que todavía es de Huracán, es una barbaridad. Por supuesto que me enoja. Es como si yo anunciara que viene Cavani o Chiquito Romero... Armo un quilombo bárbaro”, aseguró el timonel de Huracán.

¿Llega Vidal?

Más allá de las polémicas, Martínez se pondrá el buzo xeneize el próximo 2 de enero, cuando el plantel regrese de vacaciones. Ese día comenzarán las evaluaciones de los jugadores que hoy son parte, también de los que regresan de préstamo.

Además, el nuevo adiestrador tendrá algo qué decir sobre los refuerzos que tendrá el nuevo proyecto. Un nombre que hace rato ronda en La Bombonera es del volante chileno Arturo Vidal, quien no sigue en la disciplina de Athletico Paranaense de Brasil.

Los coqueteos entre Riquelme y el mediocampista se han hecho más frecuentes en las últimas semanas. Incluso, el club porteño está dispuesto a ofrecer un contrato de un año con renovación automática en caso de jugar el 70% de los partidos, a cambio de 2 millones de dólares por temporada.

Lo cierto es que la opinión del nuevo entrenador también pesará en la decisión del club de La Ribera. Incluso, se especula que Martínez podría llevarse a Rodrigo Echeverría, volante chileno que tuvo en Huracán.