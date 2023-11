“Sería un sueño firmar en Boca”: Arturo Vidal le responde el coqueteo a Juan Román Riquelme

Arturo Vidal se deja querer. El Rey definitivamente ha tenido un paso para el olvido por Brasil: en el Flamengo nunca se puso consolidar como titular y ahora en el Athletico Paranaense está sin jugar desde septiembre por una lesión que sufrió en la rodilla en el duelo entre la Roja y Colombia. Por lo mismo, son varias las especulaciones que hablan sobre una eventual salida desde el exigente Brasileirao. En Colo Colo sueñan con el retorno del mediocampista, quien partió en 2007, pero Juan Román Riquelme se adelantó.

El exvolante argentino es candidato a la presidencia del club Xeneize. Ante esto, en época de anuncios para captar votos, Román, tal como lo hizo hace algún tiempo, volvió a elogiar al chileno y dejó la puerta abierta para un posible arribo del Rey a La Bombonera: “Hace unos años dije que soñaba y que él nació para jugar acá. Con Cavani dije lo mismo, ¿no? Hay jugadores que nacieron para jugar con nuestra camiseta”, declaró.

Vidal respondió

El King le contestó a Riquelme, y lo hizo en sus ya habituales transmisiones en Twitch: “Si vi lo de Román, jaja. Clarito. ¿Si creo que nací para jugar en Boca? Creo que sí. Es un equipo parecido a lo que soy yo”, comenzó diciendo.

FOTO: AGENCIA UNO

Luego, Vidal fue más allá. Tuvo elogios para la institución y para el propio exmediocampista: “Sería un sueño firmar en Boca”. También considera importante “que una persona como Román salga a decir algo así”. Y hasta se atrevió a realizar una promesa: “Si firmo en Boca me tendría que teñir el pelito azul”.

Repasó a Garnacho

Además, Arturo Vidal comentó en su stream uno de los grandes goles marcados este año, que fue de Alejandro Garnacho este fin de semana, en el duelo entre el Manchester United y Everton. El King elogió el tanto, pero criticó el festejo: “Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande”.

“Respeto que sea su ídolo. Pero tiene que hacer su nombre, o sino va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera. Pero de que fue golazo, fue golazo”, agregó.