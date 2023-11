“Llegó la propuesta”: defensor argentino saca la voz y reconoce que la U ya lo contactó para la temporada 2024

Universidad de Chile ya planea el 2024. Tras un nuevo año de fracasos deportivos, no peleó el título y aún está fuera de la zona de clasificación de copas internacionales, Azul Azul piensa en refuerzos y ya tiene uno prácticamente amarrado.

Se trata de Franco Calderón, un jugador argentino de 25 años que juega como defensa en Unión de Santa Fe. “Llegó la propuesta, pero de momento no hay nada cerrado. No te puedo dar mucha información, no la sé de momento”, aseguró en contacto con radio Cooperativa.

El formado por los albirrojos y que debutó ante Boca Juniors en noviembre de 2019, hoy es titular indiscutido en el equipo que se salvó del descenso el pasado fin de semana, con un triunfo ante Tigres. De hecho, ha jugado los 33 duelos disputados este año, ha recibido 11 amarillas y no ha marcado ningún gol.

“Hasta ahora, nada cerrado. Solo son rumores nada más”, insistió el hombre que quedará con el pase en su poder en diciembre próximo y podrá negociar con la concesionaria estudiantil como jugador libre.

Los afectados por su llegada

El arribo de Calderón moverá las piezas en la casa laica. Tal como lo informó El Deportivo, el directorio ya dio pasos para conformar el equipo de la temporada venidera y está prácticamente definida la salida del adiestrador Mauricio Pellegrino.

Pero otros que también dejarán la oncena que representa a los laicos serían Luis Casanova, Yonathan Andía y Nery Domínguez. Casanova está lejos de llegar a un acuerdo con la sociedad anónima, Domínguez quiere retornar a Argentina apenas finalice su préstamo a fin de año y, definitivamente, Andía no sigue.

Otros que tampoco continuarán será Emmanuel Ojeda, el cual irá a préstamo para liberar un cupo de extranjero, Franco Lobos no será retenido y Cristián Palacios depende de que su nacionalización salga en enero próximo.

Además, la U aún no sabe si tendrá participación internacional en la temporada venidera pues sigue peleando por entrar la Sudamericana. Hoy se encuentra novena, con 37 unidades, a un punto de los puestos que dan pasajes al segundo torneo más importante de América.

Pero su calendario en las dos últimas fechas está bastante complicado: este domingo a las 18 horas enfrenta a Cobresal en el norte y en la última recibe a Nublense, el cual también busca meterse en los puestos de justas internacionales.