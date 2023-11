La crítica de Mauricio Pellegrino al juez Vergara tras la derrota de la U ante Coquimbo: “Son penalcitos”

El compromiso ante Coquimbo Unido fue muy ingrato para Universidad de Chile. La temprana expulsión de Matías Zaldivia y un polémico penal cuando terminaba el primer tiempo, marcó el trámite del encuentro y también las declaraciones del adiestrador de los azules, Mauricio Pellegrino, tras la derrota.

“Fue un encuentro con demasiados acontecimientos en contra, como para poder hablar de otra cosa”, es lo primero que dice el director técnico de los estudiantiles. Y agregó una crítica velada al árbitro Manuel Vergara. “El penal es desafortunado. Son penales de reglamentación, son penalcitos que te penalizan muchísimos, valga la redundancia, y son de interpretación... La pelota rosa en la pierna y la mano está muy abierta y eso interpreta el juez”, alegó el argentino.

Eso sí, el nacido en Córdoba matizó sus críticas. Quizás para no ser llamado por el Tribunal de Penalidades, pero no dejó pasar la chance de repetir que la pena máxima y la tarjeta roja a Zaldivia, “son jugadas que te marcan el rendimiento. Cambian el devenir del encuentro. No estoy diciendo que no deberían ser, pero son jugadas muy finas. Ya está. No tuvimos la efectividad del rival, pero tuvimos muchas oportunidades”.

Sobe si continuará o no en la U tras esta nueva decepción, Pellegrino fue enfático y dijo que “hay que pensar en los próximos dos partidos. Hemos competido bien ante un equipo difícil y eso es más importante que el entrenador”.

Además, argumentó que “hemos dado la talla en muchos partidos importantes y creo que hemos sido mejor que Coquimbo, pero hay que seguir por esta línea. Construir un equipo competitivo no es fácil”.

Por otra parte, su colega Fernando Díaz explicó cómo se llevó los tres puntos al puerto. “Uno cuando ve jugar a la U, sabe que presionará en los primeros minutos. Por eso la orden era jugar más largo y por las bandas y sabíamos que si pasábamos la línea de presión, se nos abriría el arco. Luego vino el gol y pudimos jugar más tranquilos y al quedarse con uno menos, hubo más espacios para manejar un poco más el partido como queríamos”, reveló.

Luego el técnico confesó su deseo para las dos fechas que restan. “Esperamos terminar bien, porque estamos dentro de la Copa Sudamericana pero a cuatro puntos de la Copa Libertadores y queremos ir por esa clasificación”, concluyó.