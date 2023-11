Gritando de dolor: el impactante video de Neymar en plena sesión de recuperación tras cortarse los ligamentos

El 17 de octubre cambió la vida de Neymar. El astro brasileño, que siempre ha sido criticado por magnificar las faltas que recibe, cayó en el césped del e estadio Centenario y es sacado en camilla de la cancha, en plena disputa del duelo que midió a Uruguay frente a Brasil.

Esta vez, el nacido en Sao Paulo no estaba actuando. La falta de Nicolás de la Cruz (47′) había provocado daño en el talentoso volante y si bien Marcelo Bielsa sumaba una nueva hazaña al ganarle a la Canarinha, la grave lesión del futbolista acaparó las noticias.

De hecho, el parte el parte médico del Al Hilal -equipo que recién lo había fichado- fue contundente: “los exámenes médicos a los que se sometió Neymar confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda”.

Y si bien no se establecieron plazos para su recuperación, se sabe que el paulista estará al menos seis meses sin alta competencia. Por lo mismo, las imágenes que reveló el propio deportista impactaron al mundo.

En un video que se publicó en redes sociales, se puede ver a Neymar realizando dolorosos ejercicios de recuperación. De hecho, el hombre que jugó en el Barcelona pide que retrocedan su extremidad dañada, puesto que al estirarla no puede soportar el suplicio.

De hecho, lo único que lo calma -según se puede apreciar en las imágenes- es el cariño de su pequeña hija, Mavie. La niña que tiene un poco más de un mes, duerme en el pecho del heredero de la camiseta de Pelé y le entrega pausas antes de seguir con la recuperación.

Pero también otorga la garantía de que está trabajando junto a sus seres queridos, tal como lo prometió en un conmovedor posteo: “Es un momento muy triste, el peor. Sé que soy fuerte pero en esta ocasión voy a necesitar aún más de los míos (familia y amigos). No es fácil pasar por una lesión y una cirugía, pero imaginen lo que es pasar por todo eso de nuevo cuatro meses después de haberme recuperado”, escribió.

Algo fundamental para que Ney deje atrás las polémicas, ya que en el último tiempo había estado en la palestra por increpar al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, acusaciones de infidelidad y la indirecta del presidente Lula cuando Lionel Messi ganó un nuevo Balón de Oro.

“Ganar el Balón de Oro es para profesionales y no combina con farras ni con fiestas nocturnas. Si usted no da ejemplo, no sirve para mucha cosa”, soltó en aquella oportunidad el primer mandatario del mencionado país.