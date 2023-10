Brasil es un polvorín: Neymar increpa al presidente del fútbol de ese país y amenaza con no viajar a Uruguay

El ambiente en la selección de Brasil es un torbellino. El empate ante Venezuela hirió las confianzas y las relaciones. Un opaco partido para el Scratch que fue vistosamente reprobado por el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.

Cuando los jugadores salían de la cancha, los torcedores descargaron su descontento lanzando objetos y hasta los paquetes de palomitas de maíz, situación que indignó a Neymar, uno de los jugadores más resistidos por los hinchas en Mato Grosso.

Pero la molestia del jugador de Al Hilal no quedó solo en gestos. En un video que subió en redes sociales el popular relator José Carlos Araújo, apodado Garotinho, reveló que el jugador las emprendió contra el presidente de la CBF Ednaldo Rodrigues.

“Después de terminar el partido, cuando Neymar salía del campo y tomaba esa bolsa de palomitas, en ese pasillo que lleva al vestuario, se cruzó con el presidente de la CBF y maldijo con todo tipo de improperios, diciéndole que tomara acciones con en ese lugar. ‘Hijo de esto, hijo de aquello…’, le dijo, además de advertirle, de que no trajera más al equipo a ese lugar, para no someterlos a estas cosas y ser atacados por el público”, confirmó el locutor, avalado por una fuente que se encontraba en el túnel.

No es la única polémica que ha tenido al exjugador de Barcelona como foco en estos últimos días. El sábado, el jugador fue denunciado junto con Vinícius Júnior y Richarlison; quienes fueron vistos en una fiesta que tuvo lugar en el hotel de concentración de la Canarinha.

Por medio de su cuenta de Instagram, el periodista Matheus Baldi denunció el acto de indisciplina de las figuras del equipo. “Lo que se volvió tema en Cuiabá es una posible fiesta de algunos jugadores que habría ocurrido el jueves 12″, adelantó el profesional, quien también expuso un audio donde una mujer asegura haber estado con los tres futbolistas mencionados y un grupo de influencers.

La amenaza de Ney

Pero el enojo del mediapunta formado en el legendario Santos no terminó solo en esa advertencia a Rodrigues. Durante el mismo altercado, el futbolista de la liga saudí advirtió a la máxima autoridad del fútbol de su país de que no pensaba estar en el partido del martes, en Uruguay, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Neymar, además de maldecir al presidente de la CBF con todo tipo de malas palabras, tuvo que ser detenido por las personas que estaban en el túnel. Lo agarraron enseguida. Luego Neymar amenazó: ‘No voy a Montevideo’… Y luego trataron de controlarlo” dijo Araújo.

Asimismo, el relator deportivo agregó que “Neymar no jugó nada, quería tomar el silbato para arbitrar el partido y ahora quiere elegir los lugares donde el equipo quiere jugar. Es un jugador, él no puede opinar sobre las ciudades donde va la selección brasileña”.

Más polémicas

No fue el único comunicador que salió a comentar el incidente. El exmediocampista Craque Neto, uno de los símbolos de Corinthians, tuvo duras palabras para el goleador histórico del Scratch.

“Neymar no tiene derecho a insultar al presidente. Un jugador no tiene derecho a elegir dónde jugará. Yo era un jugador. No teníamos derecho a nada”, explicó el comentarista del medio Band.

Además, completó que “controversias aparte, el empate de la Seleção con Venezuela es una vergüenza mundial. Cualquier otra cosa es una excusa incompetente para desviar la atención”.

En los últimos días, el exjugador de O Timao y Neymar se enfrascaron en una serie de declaraciones cruzadas a través de las redes sociales. La polémica más actual entre ambos comenzó cuando, en el programa Os Donos da Bola, el pasado viernes, el presentador sugirió a los aficionados “orinar y tirar caca” a los jugadores tras el empate ante la Vinotinto.

La sorprendente actitud de Neto, sin embargo, fue duramente criticada por algunos hinchas. Tras las repercusiones, Neymar desmintió las declaraciones del exjugador, llamándolo “imbécil” y “fanfarrón”.