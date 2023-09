Neymar entrega detalles de su paso por el PSG: “Con Messi vivimos un infierno”

Neymar dejó el PSG en medio de una polémica. El atacante abandonó el cuadro francés y acordó su llegada al Al Hilal, el club más importante de la creciente Liga de Arabia Saudita. El certamen de Medio Oriente dio un golpe al mercado y sorprendió al mundo fichando a la estrella de la selección brasileña, quien tendrá un sueldo cercano a los 175 millones de euros anuales y por el que pagaron de 110 millones de euros (más 32 millones por objetivos cumplidos). Una operación estratosférica, sin duda.

En ese sentido, el astro paulista entregó detalles de su paso por el equipo parisino y sobre la controversial salida que tuvieron junto a Lionel Messi: “Me alegré mucho por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda. Tocó el cielo con la selección argentina, ganó todo en los últimos años y con el París vivió el infierno, vivimos el infierno, tanto él como yo”, indicó, en una entrevista exclusiva con Globo Esporte.

Además, se refirió a los objetivos que no cumplió junto a su amigo: “Estamos disgustados, porque no estamos ahí por nada, estamos ahí para hacerlo lo mejor posible, para ser campeones, para intentar hacer historia, por eso nos volvimos a juntar. Nos juntamos allí para poder hacer historia. Por desgracia, no lo conseguimos”.

Neymar fue presentado como una estrella en el Al Hilal. Foto: REUTERS/Ahmed Yosri/File Photo

“Messi se fue del PSG de una manera que futbolísticamente no se merecía. Por todo lo que es, por todo lo que hace, cualquiera que lo conozca lo sabe, es un tipo que entrena, que lucha, si pierde se enoja, y fue injustamente acusado en mi opinión. Pero al mismo tiempo me alegré mucho de que ganara el Mundial. El fútbol fue justo esta vez: Messi se merecía acabar su carrera así”, complementó sobre lo vivido por el argentino.

Por otra parte, Neymar se refirió a sus ganas de retornar a la selección brasileña luego de perderse los últimos dos duelos disputados durante este año: “Soy un tipo al que no le gusta seguir el fútbol ni siquiera cuando juego. No soy un tipo que se sienta en el sofá de casa y mira fútbol, no soy ese tipo. Echo de menos jugar. Echo de menos estar en ese ambiente que siempre es muy bueno. Son personas maravillosas y me siento bien estando allí”, comentó al respecto.

Finalmente, habló sobre su deseo de volver a vestir la camiseta del Santos, el club de sus amores: “Tengo el deseo de volver a jugar en Santos. No sé cuando, pero ten por seguro que volveré”, sentenció.